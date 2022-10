Polícia Civil prende suspeito de descumprir ordem judicial em Sete Lagoas

Na terça feira (04/10), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Atendimento da Mulher, atendeu uma vítima de 27 anos, em situação de violência. A mulher relatou que viveu um relacionamento conturbado com o suspeito, sofrendo diversas ameaças e agressões sendo que, naquela data, fugiu de seu agressor e solicitou ajuda para retirada de seus pertences pessoais do domicilio conjugal, além de ter requerido medida protetiva.

O homem, de 32 anos, em conversa telefônica com os policiais, apresentou total agressividade, afirmando veementemente que não permitiria a entrada em sua residência, além de ter prometido colocar fogo nas roupas e demais pertences pessoais da vítima, incluindo um aparelho celular. Imediatamente a Autoridade Policial interpôs uma medida cautelar de urgência para que o Poder Judiciário autorizasse a entrada no imóvel, tendo sido deferida. Assim, a equipe policial foi até a residência do suspeito no bairro Jardim dos Pequis. Informado da ordem judicial o suspeito recusou obedecê-la, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

A diligencia foi cumprida, tendo a vítima recuperado todos os seus bens pessoais, O suspeito, foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, desobediência e apropriação indébita, sendo encaminhado para o presídio local.

