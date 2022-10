Passando a Limpo: as atenções primária e secundária na sáude e o mês do Outubro Rosa

O Programa Passando a Limpo dessa sexta recebeu o enfermeiro Higino Lopes Pereira Neto, coordenador da atenção primária de saúde em nosso município e a também enfermeira Fernanda Duarte Gonçalves, atualmente coordenadora da atenção secundária. Os convidados puderam esclarecer qual a função de cada área que coordenam desde janeiro de 2021 e também destacar a programação do Outubro Rosa.

Higino informa que a atenção primária é aquela responsável pelo primeiro atendimento aos pacientes logo em sua chegada. É ela quem filtra as necessidades e Higino pontua que 80% das demandas atendidas nesse momento podem apresentar soluções aos pacientes.

Já a atenção secundária é descrita por Fernanda como o próximo passo a ser tomado com aqueles que necessitem de atendimento especializado ou realização de exames. Ela é a interlocução entre a atenção primária e os centros de saúde mais robustos como hospitais.

Ao abordarem a demora no atendimento que muitos pacientes relatam, Fernanda Duarte disse que, assim que assumiram a coordenadoria, passaram a priorizarar o atendimento humanizado na atenção primária para que o paciente se sinta acolhido, bem informado e com atendimento menos burocrático. Isso faz com que o paciente se sinta cada vez mais seguro em buscar o atendimento primário ao invés de ir diretamente nos setores de urgência, o que tem aliviado a sobrecarga nesses locais e em toda a rede de saúde.

Higino Lopes trouxe números sobre os locais de atendimento de atenção primária em Sete Lagoas, sendo que a cidade conta com 61 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 53 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e 20 salas de vacinação (com mais duas em fase de abertura nos bairros Iporanga e Santa Luzia). Isso propicia que sejam feitos em média de 900 a 1000 atendimentos primários por dia no município.

Falando de vacinação, os convidados deram exemplos da importância das campanhas. No caso da vacina contra poliomielite (paralisia infantil), há vacinas disponíveis mas falta procura da população – por isso a campanha já foi prorrogada três vezes e mesmo assim a taxa de vacinados ainda está aquém do necessário -.

Outro caso levantado foi da vacinação contra Covid-19, sobre a qual hoje eles podem dizer que independentemente do critério de julgamento sobre possível demora ou não na chegada das vacinas, quando elas chegaram houve procura por parte da população e os resultados começaram a surgir: queda drástica no número de casos graves e óbitos pela doença.

Tratando da temática do Outubro Rosa, Fernanda e Higino destacam que esse mês é marcado como a época de conscientização, mas que a prevenção e tratamento deve ser feita durante todo o ano. O Ministério da Saúde indica que mulheres entre 50 a 69 anos façam exames preventivos uma vez por ano. Mas existe uma discussão para baixar essa idade para 40 anos, já que o número de mulheres mais jovens diagnosticadas com câncer de mama tem crescido. Os coordenadores ressaltam que o mais importante é não se ater à idade ou somente ao mês, pois caso a paciente tenha histórico familiar da doença ou esteja com dor, vermelhidão, nódulo ou secreção nas mamas é extremamente necessário buscar atendimento médico o mais rápido possível.

A programação Secretaria Municipal de Saúde para o Outubro Rosa segue bastante completa com os seguintes serviços:

08/10/2022 – Sábado: abertura do Centro Estadual de Atenção Especilalizada (CEAE), com cota extra para realização de mamografias.

15/10/2022 – Sábado: abertura de 8 unidades (UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, UBS Orozimbo Macedo, UBS Nossa Senhora das Graças, ESF CDI 1, ESF São Gerado, ESF Iporanga), de 08h às 12h, para realização de:

Grupos de Planejamento Familiar para orientações de métodos contraceptivos (vasectomia, laqueadura, anticoncepcional e colocação de DIU);

Entrevistas de Planejamento Familiar;

Realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

22/10/2022 – Sábado: abertura do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) com cota extra para realização de mamografias.

Maiores informações podem ser vistas no Instagram da Secretaria: @secretariadesaude.setelagoas .