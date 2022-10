De novo, Douglas Melo é o único eleito por Sete Lagoas

Com votos pulverizados entre os candidatos, Sete Lagoas fica novamente sem um representante na Câmara Federal.

Com 241.835 habitantes, um dos maiores municípios de Minas Gerais e 172.585 eleitores aptos a votarem nesse pleito, o que se assistiu na cidade foi uma verdadeira afirmação do respeito à democracia.

Apesar das grandes filas na maioria dos locais de votação, o exercício eleitoral foi considerado tranquilo e sem graves ocorrências, como afirmou o Diretor do Foro Eleitoral da Comarca de Sete Lagoas, Juiz Dr. Alessandro Borges. “Foi muito tranquilo, não tivemos nenhum problema sério, nenhum incidente que demandasse atuação da polícia, tudo transcorreu com muita tranquilidade, muito mais do que a gente estava esperando. Imaginamos e nos preparamos para alguma situação de conflito, mas tudo transcorreu muito bem”, destacou.

Ainda de acordo com o Juiz, nenhuma ocorrência foi registrada em Sete Lagoas no período de votação do primeiro turno e somente duas prisões em flagrante durante a madrugada pelo crime de boca de urna foram efetuadas.

Em números, 140.332 eleitores foram às urnas no domingo (02). De acordo com o site do TSE, 93,33% dos votos, totalizando 130.968, foram validados. Os sete-lagoanos confirmaram 3.679 (2,62%) votos brancos e nulos somaram 5.685 (4,05%). 32.521 ou seja, 18,81% dos munícipes abstiveram dos votos no primeiro turno.

O candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PL), foi o mais votado em Sete Lagoas, com 65.641 votos, seguido do agora oponente no segundo turno, Lula (PT), com 51.445.

Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), foi o mais votado na cidade com

64.695 e Alexandre Kalil ficou no segundo lugar com 37.990 votos.

Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Cleitinho (PSC) foi o mais votado pelos sete-lagoanos, com 51.414 votos. Para Deputado Federal, apesar de não ter sido eleito, Júnior Sousa (PSD) recebeu 25.862 dos votos sete-lagoanos e para Deputado Estadual, de um total de 64.170 votos, 23.148 foram registrados em Sete Lagoas em favor do comunicador Douglas Melo que, de todos os candidatos pelo município, foi o único eleito e fez questão de agradecer aos seus eleitores. “Aproveito o espaço para agradecer aos meus amigos e amigas, pelo carinho e confiança depositada em meu trabalho. Comprometo-me a honrar cada um dos 64.170 votos com ainda mais trabalho. Contem sempre comigo e recebam meu abraço. Que Deus abençoe nosso próximo mandato e nós todos”.

Como reeleito ao Legislativo estadual, Douglas Melo pontuou ao Hoje Cidade seus objetivos. “Um dos meus principais objetivos para um próximo mandato é acompanhar de perto as obras do Hospital Regional, que estão dentro do plano de compensação da Vale pela tragédia de Brumadinho. Dentro do plano está também o asfaltamento da estrada que liga Sete Lagoas a Araçaí, que temos acompanhado pelo mandato. Outro ponto será a entrega da duplicação da 424, uma empresa já venceu a concessão, logo que essa empresa assumir a estrada teremos um avanço muito grande, esse ponto será primordial para o desenvolvimento econômico de Sete Lagoas e toda região”, destacou.

Uma demanda requerida e há muito buscada pelo deputado é a questão dos tratamentos oncológicos na cidade. “Na saúde pretendo lutar pela construção do Centro de Radioterapia do Hospital Nossa Senhora das Graças, já que hoje os pacientes de Sete Lagoas e região precisam se deslocar para Curvelo para seguir com o tratamento”.

Na Educação Douglas Melo foi específico. “Outro objetivo é possibilitar a expansão de cursos técnicos, permitindo a qualificação dos jovens para o mercado de trabalho. Planejo também trabalhar pela aprovação de leis que facilitem e atraiam a instalação de novas indústrias para Sete Lagoas, gerando mais empregos. Além de seguir apoiando várias entidades da nossa região, como as APAEs, quero continuar dialogando pela aprovação do projeto que pode tornar a Serra de Santa Helena Patrimônio da Humanidade”.

Outra pasta que sempre esteve em pauta em seus mandatos refere-se à Segurança Pública, na qual ele promete dar sequência aos projetos já iniciados, além de se comprometer com as mais de 200 cidades mineiras onde foi votado. “Continuarei lutando pela segurança pública, pela saúde, pela educação e pelo início e conclusão de obras em vários municípios da nossa região. Meu compromisso com as cidades mineiras agora é ainda maior, pois fomos votados em mais de 200 municípios e majoritários em 18 cidades. Ademais, registramos a maior votação de um deputado estadual na história de Sete Lagoas. O único eleito 3 vezes”, evidenciou o deputado reeleito.

Vale ressaltar que, eleitoras e eleitores que têm o voto obrigatório e não votaram no primeiro turno das Eleições 2022, podem e devem votar no segundo turno, em 30 de outubro, caso estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral.

JUSTIFICATIVA

Por ser uma eleição independente, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno. A justificativa pode ser apresentada por uma dessas opções:

– Aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS

– Sistema Justifica, que pode ser acessado nos Portais da Justiça Eleitoral

– Atendimento presencial nos cartórios eleitorais

Em 2022, os prazos para a apresentação da justificativa são:

– até 1º de dezembro de 2022 (ausência no primeiro turno – 2.10.2022)

– até 9 de janeiro de 2023 (ausência no segundo turno – 30.10.2022).

A propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão começa nesta sexta-feira (7) e segue até a antevéspera do dia da votação, ou seja, dia 28 de outubro. No segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos.

Da Redação