Prefeitura inaugura moderna central semafórica para garantir maior fluidez e segurança no trânsito

Investir em tecnologia é o caminho que a Prefeitura de Sete Lagoas escolheu para transformar a máquina pública de maneira altamente positiva. Esta linha de investimento permite a otimização de processos e também a oferta de mais segurança ao cidadão. Este é o caso da nova central de monitoramento semafórica inaugurada oficialmente nesta quinta-feira, 6, que vai permitir a sincronização do sistema de maneira remota e ainda promover reparos em tempo recorde.

O novo sistema é fruto de uma parceria da Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) com a Guarda Civil Municipal (GCM) com apoio da empresa Garra Traffic Sinalização. Projeto com o mesmo formato foi implantado em Itabirito e conquistou excelentes resultados. Em Sete Lagoas, outro diferencial é a integração com a central que monitora todas as 52 escolas municipais.

“O monitoramento das escolas municipais da área urbana e também na zona rural provou uma redução de mais de 90% das ocorrências de furto. Agora chegou a vez da engenharia de trânsito com esta moderna central que vai controlar todos os semáforos. Nossa cidade esta cada vez mais na era tecnológica e quem ganha com isso é o cidadão”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O ganho com o controle simultâneo de todos os semáforos da cidade é imediato e refletirá na melhoria do tráfego. O plano é aumentar a sincronia e, com isso, promover a chamada “onda verde” nos principais corredores do trânsito de Sete Lagoas. “O prefeito decidiu pelo caminho da modernização e os resultados serão altamente satisfatórios. Por meio dessa central, podemos monitorar o tempo dos semáforos e garantir seu perfeito funcionamento. Tudo melhora muito o fluxo, o tempo de viagem e garante segurança”, explicou Ricardo Pacheco, diretor da empresa Garra Traffic Sinalização.

Os investimentos com foco na segurança fazem parte de uma meta muito bem definida pela atual administração municipal e serão contínuos. A tecnologia já mudou a realidade de muitos setores. “Adquirimos uma tecnologia de última geração e não vamos parar por aqui. Esta gestão municipal deu total liberdade para este tipo de investimento. Já mudamos todo o sistema do Olho Vivo e agora chegou a vez de atuar no trânsito”, ressalta Wagner Augusto de Oliveira, secretário municipal adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança.

A Central de Operação foi apresentada durante solenidade realizada na Guarda Municipal. Durante a apresentação, todos conheceram suas funcionalidades e ainda puderam se encantar com uma demonstração do cão Senna, que cumpre um importante papel social da corporação por meio da Cinoterapia com apresentações em escolas da cidade.