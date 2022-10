Secretaria de Saúde faz 2ª convocação de agentes de saúde e endemias aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – publicou no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico) desta quinta-feira, 6 de outubro, a relação dos candidatos convocados em 2ª chamada no processo seletivo para contratação de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE). Os relacionados devem realizar o curso de formação introdutória que será realizado entre os dias 17 e 21 de outubro, de 8h às 12h e de 13h às 17h, na sala de metodologia da Faculdade UNA (av. Secretário Divino Padrão, 1411, Santo Antônio).

O processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da empresa Consulpam (www.consulpam.com.br), atende recomendação do Ministério Público pela necessidade de regulamentar a contratação dos profissionais. A primeira chamada foi realizada no início de agosto. No total, o processo prevê o preenchimento de 155 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde e outras 240 vagas de Agente de Combate a Endemias.

O processo foi regulamentado por meio de legislação municipal com objetivo de legitimar a ocupação dos cargos. “Não existia outra saída senão a realização do processo seletivo, que deveria ter ocorrido há mais tempo. É uma questão legal que precisava ser revolvida. Esta segunda convocação atende a uma necessidade do Município”, explica Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Os ACS ocuparão vagas disponíveis em várias unidades de saúde que definem a região de atuação dos profissionais. Já os ACEs ficarão lotados no Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses ou Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano. A remuneração mensal é de R$ 2.424,00 para uma carga horária semanal de 40 horas.