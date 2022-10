Seminário realizado pela Prefeitura e OAB promoveu debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher

O evento apresentou também os equipamentos de atendimento à saúde e segurança da mulher na cidade

“Direito à Saúde”. Com esse tema a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde -, a Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da OAB Minas e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher realizaram o Seminário de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na tarde desta quinta-feira, 6 de outubro, no auditório da Faculdade Atenas.

Na ocasião, centenas de participantes assistiram a palestras e tiraram dúvidas sobre temas relacionados à saúde e segurança da mulher. “Em Sete Lagoas temos a Delegacia da Mulher, que é especializada no atendimento às vítimas e presta serviços em parceria com o Município. Temos buscado unir forças contra essa verdadeira pandemia, que são os casos de violência contra a mulher”, diz a advogada Karine Araújo Ribeiro, do departamento jurídico da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com Karine, Sete Lagoas é uma cidade com um índice altíssimo de violência contra a mulher. “Infelizmente estamos sempre no termômetro vermelho. Mas estamos buscando melhorar esse índice e já temos várias políticas implantadas, campanhas de conscientização, além de levarmos informações sobre onde buscar ajuda em caso de crimes contra a mulher”, completa.

Durante o evento, o prefeito Duílio de Castro reforçou seu compromisso de criar a Secretaria Municipal da Mulher. “Com a criação da Secretaria da Mulher, com a Reforma Administrativa, vamos implementar várias políticas de proteção, direito à saúde, assistência, etc. O Seminário é importante também para discutir diretrizes para que possamos criar uma secretaria forte no apoio aos direitos da mulher”, disse o prefeito.

Já o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, lembrou dos serviços públicos de apoio à mulher na cidade. “Temos uma estrutura consolidada para dar suporte, acolhimento e apoio à mulher vítima de violência, como o Hospital Municipal, as unidades de atenção primária, nossa parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças, entre outras unidades que acolhem, examinam e encaminham toda mulher que sofre com esse tipo de violência”, reforçou o secretário.

“O prefeito é super sensível à nossa causa. Está sempre ouvindo e buscando implementar políticas públicas que ajudem a combater a violência contra a mulher aqui na cidade”, completou Karine Araújo.

Palestrantes: Karine Araújo Ribeiro, prefeito Duílio de Castro, secretário municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes, Fernanda Duarte, Isabela Pedersoli, Sanmella de Pinho, Caroline Freitas Vidigal, Amanda Pedrosa, Anna Cecília, equipe do Centro de Atenção Especializadaa (CEAE), equipe do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e equipe do Hospital Municipal.

Convidados: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Comissão de Segurança Pública OAB Sete Lagoas, Delegacia da Mulher, servidores municipais das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação, Associação da Mulher de Sete Lagoas, Grupo Empoderadas, Coletivo Feminista Várias Marias, Grupo Nós que Enlaçam, Conselho Tutelar e 2ª Vara Criminal.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom