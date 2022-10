Diplomação de Doutor(a) Honoris Causa em Sete Lagoas nessa sexta-feira (07)

A faculdade FEBRAICA e a OCB – Ordem dos Capelães do Brasil – promovem, em Sete Lagoas, a outorga Doutor(a) Honoris Causa no auditório da UNIFEMM nesta sexta-feira, dia 07, para benfeitores de várias cidades do Estado com histórico relevante, prática e conhecimento notório indispensável às causas públicas e manutenção do patrimônio histórico imaterial oriundos da matriz afrodescendente no Brasil. É a primeira vez que a cidade sedia o evento realizado por reivindicação do zelador de santo Alexandre Magno Kysá, que recebeu a outorga esse ano na cidade de Santa Luzia (MG) e é presidente da ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RESISTÊNCIA AFRO-BRASILEIRA NZO KIAMBETA NJIMBO – CASA DASAGRADA RIQUEZA, localizada no bairro Santa Felicidade, região da Cidade de Deus. “Informamos que o evento supracitado será um marco na história da Cidade, pois estaremos reconhecendo os serviços sociais de importantes líderes da nossa cultura. O título Doutor Honoris Causa é a honraria mais importante concedida por uma instituição de ensino superior.”, diz emocionado o zelador Alexandre Kysá.

O que significa Doutor Honoris Causa?

Historicamente, um doutor honoris causa (ou doctor honoris causa) recebe o mesmo tratamento e privilégios que aqueles que obtiveram um doutorado acadêmico de forma convencional – a menos que se especifique o contrário. A pessoa que recebe o título de “doutor honoris causa” pode usar a abreviação “Dr. h. c.”. e instituição de reconhecimento civil. O título é dado a uma personalidade eminente, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação, à filosofia da Religião ou à humanidade. É uma honraria concedida por universidades a pessoas que se destacam em sua área de atuação. Geralmente, essas personalidades já são respeitadas pelo seu trabalho nos setores da sociedade, mas nem sempre têm graduação ou especialização. O termo “honoris causa” significa “por causa de honra” em latim.

Todo trabalho de validação documental é fruto de indicação das pessoas a serem outorgadas submetidas a averiguação e comprovação para calço processual em conformidade com a legislação vigente. Em Sete Lagoas, alguns personagens que fazem parte no cenário cultural do município estão recebendo a outorga, como a Zeladora de Santo Marlene Faustino, Mestre Marinheiro, Mestre Paulinho Godoy, Mestre Saúva, o Capitão de Moçambique e Zelador de Santo Marco Antônio (Tuchê) e o artista Paulinho do Boi dentre outros que compõe a sociedade setelagoana com trabalhos relevantes.

Evento: Outorga de Doutor(a) Honoris Causa

Local: Auditório UNIFEMM

Data: Dia 07 de outubro de 2022

Hora: 18h às 22h

Entrada: Somente para convidados

Foto acervo pessoal Alexandre Kysa