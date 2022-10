Início do período chuvoso exige atenção para evitar aumento dos casos de dengue

Com o início do período chuvoso, é comum que haja um aumento dos casos de dengue, uma vez que o mosquito Aedes aegypti se reproduz em água parada. Com isso, a Coordenação do Controle da Dengue de Sete Lagoas fortalece seu cronograma de ações que, inclusive, envolve vários setores da Prefeitura como Obras, Codesel, SAAE, Epidemiologia e Meio Ambiente. A cooperação da população continua sendo fundamental para o sucesso de todo esse trabalho.

As equipes do Controle da Dengue realizam constantemente mutirões de limpeza em diversas regiões, com manejo ambiental e retirada de inservíveis. Além disso, os agentes visitam domicílios, estabelecimentos comerciais e empresas passando orientações e fazendo levantamento sobre a situação de cada região da cidade. “As pancadas de chuva estão ocorrendo e, com isso, é preciso que todos deem uma volta no quintal na busca de possíveis locais ou recipientes que possam acumular água. A situação é ideal para a proliferação do mosquito quando as chuvas ocorrem à noite e durante o dia o tempo é bom, exatamente o que está ocorrendo”, alerta o gerente do Controle da Dengue no município, Adriano Marcos.

Já na segunda quinzena deste mês, a Prefeitura realizará o levantamento geral da cidade. Esta ação é programada pelo Ministério da Saúde e tem como principal objetivo direcionar ações de combate a doenças como dengue, chikungunya e o zika vírus. A última amostragem, realizada em abril, indicou a infestação do mosquito em 1,9% dos domicílios, sendo que o preconizado pelo Governo Federal é menos de 1%. “Essa classificação já coloca Sete Lagoas em situação de médio risco para uma epidemia. Então todo cuidado é necessário para evitar o pior”, ressalta Adriano Marcos.

DENÚNCIAS

Continua o atendimento às denúncias por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e das notificações de situações de risco encaminhadas pelos supervisores.

DICAS CONTRA A DENGUE

• Mantenha os tambores sempre tampados, é um dos criadouros que mais encontra foco do mosquito em nosso município;

• Retire os pratinhos dos vasos de plantas ou coloque areia neles e não deixe que água se acumule nas folhas das plantas;

• Lave as vasilhas de água dos seus animais domésticos semanalmente com água, bucha e sabão.

• Verifique se há algum ralo entupido ou caixa de passagem na casa e mantenha todos fechados quando estiverem fora de uso.

• Retire folhas e outros tipos de sujeira que impeçam o fluxo da água nas calhas;

• Mantenha a caixa d’água sempre limpa e tampada;

• Guarde as garrafas e baldes vazios de cabeça para baixo, galões, tonéis e latas devem ser mantidos vedados.

• Pneus devem ser guardados em locais cobertos, onde não fiquem expostos a chuva;

• Limpe sempre as bandejas de geladeira, umidificador e do ar-condicionado, retirando a água acumulada;

• Se você tem piscina em casa, limpe-a semanalmente e aplique cloro.

• Evite acumular lixo e entulho no quintal. Na hora do descarte feche bem os sacos e mantenha a lixeira tampada;

• Puxe com rodo qualquer poça d’água acumulada sobre lajes sem telhado.