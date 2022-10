Assistência Social alerta sobre golpes envolvendo falsos parentes em hospitais

Há pessoas de má fé falando que possuem filhos ou parentes que estão falecendo nos hospitais, por motivo de acidente, cirurgias ou em grande maioria na parte de oncologia. Alguns dizem precisar pagar o velório e enterro e pedem dinheiro nas residências.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Sete Lagoas esclarece que recebeu a denúncia de uma pessoa que quase caiu no golpe. Ao tentar confirmar a história no hospital, a informação foi desmentida.

Reforçamos que a SMASDH possui o serviço de Auxílio Funeral para a população carente. Mais informações sobre o auxílio podem ser obtidas pelos telefones (31) 3776-5856, 3772-7692 e 3772-9983.

SOBRE O AUXÍLIO FUNERAL

O que é o Auxílio Funeral?

Agora que você já sabe o que é um benefício eventual, é importante saber que o Auxílio Funeral é garantido através de prestação de serviço, ou seja, diferente do auxílio natalidade, por exemplo, quando é pago o valor em espécie (em dinheiro). Já o Auxílio Funeral é pago diretamente à funerária licitada e contratada pela Prefeitura de Sete Lagoas para prestar o serviço. Atualmente a Funerária Central é a responsável por prestar este serviço ao Município. A Funerária Central fica na Av. Dr. Renato Azeredo, 1.919, Sete Lagoas, telefone (31) 3771-2517.

Qual o passo a passo para solicitar o Auxílio Funeral?

1°) Somente um familiar pode solicitar o auxílio funeral, ou seja, um parente de primeiro grau ou que tenha laços de convivência e responsabilidade com a pessoa falecida. Exemplos: pai, mãe, irmãos, filhos, marido/companheiro, esposa/companheira, avó, avô.

2°) O familiar requerente, responsável legal ou afetivo deve procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima de casa levando sua documentação pessoal:

– RG e CPF;

– Comprovante de endereço;

– Folha resumo (se tiver do Cadastro Único) e;

– JUNTAMENTE a Certidão ou Declaração de Óbito e o RG da pessoa falecida;

Com essa documentação o profissional do CRAS fará estudo dos critérios e análise socioeconômico familiar para aprovação ou não da concessão do Auxílio Funeral. Caso atenda aos critérios definidos pela Resolução do CMAS/SL n° 16/2021, será emitida a guia de sepultamento gratuito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e enviada à funerária responsável, que fará todo o serviço necessário. Reforçando que apenas a funerária licitada e contratada pela Prefeitura pode executar esse serviço.

É importante saber

O Auxílio Funeral só pode ser solicitado no dia do falecimento. O CRAS fará o atendimento PRIORITÁRIO para essa situação, não precisando de agendamento, já que é um serviço urgente e imediato. Como os CRAS funcionam de segunda à sexta, de 08h às 17h, fora desse horário ou aos finais de semana o requerente deve procurar diretamente a funerária com a documentação para fazer análise da prestação do serviço. Nesse caso, a funerária irá atender diretamente, pois o CRAS não tem atendimento aos sábados, domingos e feriados.