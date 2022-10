SAAE retoma captação de água do Rio das Velhas

O Serviço Autônomo de Abastecimento de Água (SAAE) de Sete Lagoas informa que a captação de água do Rio das Velhas foi retomada na manhã desta quinta-feira, 6, às 07h30, após ter sido temporariamente suspensa por excesso de poluição e efluentes vindos das fortes chuvas da última terça-feira.

Foto: Ascom Prefeitura.

“Apesar dos contratempos, as equipes não mediram esforços para retomar o quanto antes os trabalhos de captação. O reservatório de 10 milhões de litros recém construído pelo SAAE mais uma vez foi fundamental para não deixar faltar água para quase 40 bairros.

Ontem às 21h ainda havia 7 milhões de litros disponíveis. Com o retorno da captação, o reservatório já foi reabastecido sem interrupção no fornecimento de água para a população”, frisa o diretor presidente da autarquia, Robson Machado. Em caso de dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente do SAAE está disponível pelo telefone 115.

Da Redação com Ascom Prefeitura.