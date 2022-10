SAAE comunica paralisação temporária de captação de água do Rio das Velhas e pede economia

O Serviço Autônomo de Abastecimento de Água (SAAE) de Sete Lagoas informa que a captação de água do Rio das Velhas está temporariamente suspensa, o que poderá ocasionar falta de água em alguns bairros abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada em Funilândia.

“Em dias de fortes tempestades, como a da madrugada da última terça-feira, o rio fica extremamente poluído, com excesso de efluentes, impossibilitando assim temporariamente a captação e o tratamento da água”, explica o diretor-presidente da autarquia, Robson Machado. Ele explica ainda que o reservatório de 10 milhões de litros, construído pela Prefeitura no ano passado, tem sido fundamental nestes momentos. “Graças ao reservatório conseguimos manter o abastecimento de aproximadamente 40 bairros por cerca de 12 a 15 horas, porém, pelo histórico recente, acredito que tenhamos pelo menos 24 horas sem captação até que a qualidade da água do rio volte a padrões aceitáveis”, afirma Robson.

Portanto, a orientação do SAAE é que a população dos bairros Emília, São Vicente, São João, São Pedro, Braz Filizola, Olinto Alvim, Santa Marcelina, New York, Esperança, Bom Jardim, Aeroporto, Jardim Europa, Bernardo Valadares, JK, Alvorada, Planalto, Interlagos, Luxemburgo, Montreal, Canadá, Monte Carlo, Tamanduá, CDI, Industria, Indústrias, Santa Maria, São Sebastião, Centenário, Morro do Claro, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças, Portal da Serra, Manoa, São Francisco, Brejinho e Jardim Primavera economize água nas próximas 24 horas. “Assim que a captação for reiniciada, a população será avisada”, completa o diretor-presidente da autarquia.