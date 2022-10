Nova Ram 2500 Heavy Duty Rebel faz a irmã 1500 parecer uma Strada Adventure

Mesmo que a indústria do automóvel caminhe a largos passos para a eletrificação da mobilidade, uma coisa é certa: o norte-americano ainda é cético de que “nada substitui as polegadas cúbicas”. E uma prova disso é a Ram 2500 Heavy Duty Rebel, versão off-road da picape gigantesca da Stellantis.

O modelo chega para disputar mercado no segmento off-road. Hoje a merca conta com 1500 Rebel e também com bestial 1500 TRX, com seus 700 cv de puro ódio. O problema é que a 1500 está longe de ser a medida ideal para o consumidor norte-americano.

Por lá, picape gigante é que bom. Daí o lançamento da 2500 rebelde. As medidas se assemelham às opções da 2500 vendidas por aqui. No entanto, ganhou visual mais arrojado, sem cromados, pneus fora de estrada de 33 polegadas, acabamento com elementos em preto, rodas esportivas aro 20, bem ao estilo da irmã menor.