Nesta quarta-feira,5, durante patrulhamento típico de Tático Móvel da PM, foram informados pelo serviço de inteligência acerca de um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto.

Após diligências entre as equipes envolvidas, os militares lograram êxito em localizar e realizar a prisão de J.R.L, indivíduo este, responsável por gerenciar parte do tráfico de drogas no bairro Santa Luzia.

Autor possui passagens por tráfico de drogas.

Com Polícia Militar