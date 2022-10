Aloisio diz que América tem que saber ‘matar o jogo’ contra o São Paulo

Depois de fazer uma boa partida contra o Ceará, o atacante Aloisio está de olho em uma vaga na equipe titular. No sábado, ele deu assistência de bicicleta, que resultou no gol de Juninho. Conhecido como “boi bandido”, o jogador disse que, mesmo se não for titular contra o São Paulo, na quinta-feira, às 20h, vai estar preparado para ajudar o grupo.

“O Mancini faz um grande trabalho no América. É um cara que a gente gosta, respeita e curte como treinador. Tenho o prazer de trabalhar com ele, independentemente se ele vai me colocar para jogar ou não, isso faz parte do futebol. É sempre bom estar atuando, como titular ou entrando no segundo tempo e podendo ajudar, isso já me conforta, já me deixa tranquilo pra tá ajudando meus companheiros, isso que é importante”.

Aloisio, de 34 anos, disse que demorou um pouco para se adaptar, quando voltou da China para o Brasil. “Achei que, quando voltasse seria mais fácil o jogo aqui no Brasil, mas me equivoquei. As coisas mudaram bastante desde o ano em que eu saí”. O atacante disse que a receita para conseguir a vitória no Independência é saber matar o jogo.