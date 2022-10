Campanha Natal Mágico CDL Sete Lagoas promete movimentar o comércio da cidade

Os números do ano passado são grandiosos: 1 Milhão de cupons foram distribuídos, mais de 200 Lojas participantes, 3 Mil vendedores envolvidos, 40 Milhões de reais movimentados de outubro 2020 a dezembro de 2021 e mais de 50 mil reais distribuídos em prêmios a população.

Segundo o Presidente da CDL Sete Lagoas este ano mais do que nunca estaremos lado a lado com cada associado mostrando a ele que a entidade está pronta para desenvolver, agregar, integrar e representa-lo.

A campanha terá seu pré-lançamento no dia 05 de outubro com uma palestra de Jackeline Rezende (professora há mais de 15 anos nos cursos de Management, Pós-graduação e MBA da FGV e da PUC/MG), no espaço de eventos Bela Vista, no mesmo dia será sorteado uma TV 32” entre os lojistas que já tiverem aderido à campanha de 2022, a palestra abordará o tema: Inteligência emocional em tempos de humanização nos negócios.

Com duração de 06 de outubro 2022 a janeiro de 2023 a campanha tem como objetivo movimentar e incentivar a consumo no comércio local, dando aos lojistas a possibilidade de promover/participar em conjunto de uma promoção onde são distribuídos 50 mil reais em prêmios.

A cada 50 reais em compras os clientes das lojas participantes ganharão um cupom para concorrerem a 20 vale-compras de R$1.000,00, 4 TV’s de 32 polegadas, 6 Prêmios de 1 ano de Supermercado Santa Helena (total de R$4.000,00 para cada ganhador).

Além da premiação, eventos gratuitos serão levados a população, confira as datas e o que acontecerá. Participe!

EVENTOS GRATUITOS:

05 de outubro – Palestra: Inteligência emocional em tempos de humanização nos negócios, às 19h, no Espaço de Eventos Bela Vista.

29 de outubro – Apresentação teatral e muitas brincadeiras, de 10h às 14h na Av. Prefeito Alberto Moura, no bairro Nova Cidade.

01 a 30 de novembro – Acontece o Natal Solidário, em parceiros da campanha da CDL, que recolhem brinquedos, os mesmos passam por uma triagem e manutenção na CDL e depois são doados a crianças carentes.

25 de novembro – Acontecerá o grande Show “Presente de Natal Chegada do Papai Noel”, um quarteto que canta e encanta em uma linda e emocionante apresentação, às 19h no espaço de Eventos Bela Vista.

15 de dezembro – É a vez de levar o encanto do natal ao terminal urbano de transporte com uma apresentação musical do Papai Noel, às 16h, com muito carinho.

06 de janeiro – Live do sorteio onde conheceremos os ganhadores da Campanha Natal Mágico CDL Sete Lagoas, às 15h na sede da CDL.

Esta campanha conta com a realização da CDL Sete Lagoas, apresentação da Rede Santa Helena de Supermercados, Patrocínio do SICOOB Credisete, Apoio: Ápice Radiologia Odontológica, Empreendimentos Rodeiro, IDE Brasil, JG Gráfica, Turi, KNN Idiomas e Trevinho.

Sete Lagoas vive, viva Sete Lagoas!

Ascom CDL