Após vídeo sobre ‘votos fantasmas’ em Sete Lagoas, homem se desculpa

Logo após o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) desmentir a informação sobre os “votos fantasmas” em uma seção eleitoral de Sete Lagoas, um dos envolvidos no vídeo que circulou a cidade na segunda-feira pós-eleições se desculpou.

Daniel, como é chamado, comentou agora no vídeo de retificação, que teria ficado “invocado” com a contagem dos votos. No vídeo anterior, foi afirmado que teriam “40 votos fantasmas” em uma urna da seção 79, da zona eleitoral 322.

Mas, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não existiram os votos fantasmas, em divulgação do boletim de urna feito nesta terça-feira (4), COMO VOCÊ PODE VERIFICAR AQUI.

