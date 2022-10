Homenagens, participação popular e muito trabalho durante Reunião Ordinária, nesta terça-feira

Durante o trabalho dos vereadores na Reunião Ordinária, desta terça-feira (04), três momentos chamaram a atenção do público. O primeiro foi a entrega de Moções pelos vereadores João Evangelista (PSDB) e Heloísa Frois (Cidadania). E antes da votação da pauta o presidente Pr. Alcides (PP), abriu espaço para manifestação de moradores da Lontra e Lontrinha.

A Moção entregue por Evangelista foi para a Advisete pela passagem dos 38 anos de fundação. “Em 1983 perdi minha visão e, um ano depois, despertou em mim o censo de ajuda para outras pessoas com deficiência na cidade”. Foi a lembrança de João sobre o início da Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas.

Heloísa Frois homenageou a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Cristiane Abreu Paiva, pela descoberta do BiomaPhos. “Sou representante das mulheres na ciência. E essa pesquisa que liderei ajuda o produtor rural a economizar fosfato. A Embrapa desenvolveu essa solução que usa bactérias nativas do solo”, resumiu a cientista.

E atendendo a solicitação dos vereadores, o presidente Pr. Alcides abriu espaço na tribuna para Robson José de Oliveira que representou moradores da Lontra e Lontrinha que prestigiaram a sessão. O pleito é o não fechamento do retorno na BR 040 que dá acesso à comunidade.

A concessionária que administra a rodovia, de acordo com Robson, fez a intervenção na madrugada depois de acidente em que um veículo foi incendiado. “A situação do retorno tinha sido resolvida na última gestão, mas nada foi feito. Fomos surpreendidos com um acidente em que pegou fogo um veículo. O fato chamou atenção da concessionária que foi fechar o retorno de forma arbitrária”, reclama.

Sem a possibilidade de acessar o bairro pelo KM 471 da BR 040, os moradores da localidade precisam percorrer mais 12 km até o próximo acesso. É isso que os vereadores querem evitar e estão mobilizados para resolver a demanda.

Ismael Soares (PSC) anunciou uma Audiência Pública com todos os envolvidos para deliberarem sobre a situação. Alguns detalhes burocráticos precisam ser sanados antes da confirmação da data. Mas o Legislativo está empenhado na questão.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal. A pauta votada foi aprovada com exceção das propostas dos vereadores Roney do Aproximar (União Brasil) e Gilson Liboreiro (SD) que justificaram ausência.

José de Deus (REP): Agradecer a todos aqueles que tiraram um tempo para ir às urnas cumprir o dever de cidadão. Sete Lagoas continua muito bem representada na Assembleia e mais uma vez o Republicanos segue representado. Com isso poderemos comemorar muitos avanços que vão beneficiar a nossa cidade. Nosso tão sonhado hospital regional vai sair do papel e fico feliz por poder contribuir.

Ivan Luiz (Patri): Parabenizar os colegas que puseram a cara na eleição que foi difícil e votamos para presidente, senador, deputado estadual e federal e governador. Eraldo da Saúde, Júnior Sousa, Carol Canabrava, Gilson Liboreiro e Janderson Avelar foram de muita coragem e estão de parabéns. O importante é a coragem que tiveram de colocar o nome a prova. Entendo que saíram fortalecidos.

Junior Sousa (PSD): Agradecimento especial a cada um dos mais de 29 mil eleitores que confiaram o voto em mim. Fico extremamente feliz que a cidade reconheça as pessoas e lideranças. Por mais que não seja o momento de mudança agora vejo que nos próximos anos teremos uma mudança grande na política. Estar nessa eleição foi muito importante para mim, conheci uma campanha que não tinha participado, que é para deputado.

Eraldo da Saúde (Patri): Gostaria de parabenizar o Junior Sousa, Carol Canabrava, Gilson Liboreiro, Janderson Avelar e estender a Dr. Euro e demais candidatos que vieram para colocar o nome para apreciação. Foi minha primeira experiência como candidato a deputado. Agradeço um por um pelos 10.443 votos e a quantidade de gente me deixa muito feliz. Não é fácil, então agradeço um por um de todos os lugares por onde passei.

Janderson Avelar (MDB): Estamos iniciando o mês de outubro, do movimento Outubro Rosa que visa conscientizar a população para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres. Esqueça o marido em outubro e procure um médico e faça as consultas. O município está com várias ações na secretaria de saúde. Sobre as eleições tentamos levar as propostas e a cidade vai precisar esperar mais quatros anos para ter um deputado federal.

Carol Canabrava (Avante): Agradecer aos 21.243 votos, a todas as pessoas que acreditaram no meu nome, no meu trabalho e que tiveram a certeza que poderiam contar comigo para ser uma voz ativa na Assembleia. Levei força, garra e boa vontade para cada cidadão. Meu obrigado a cada um que acreditou e isso é gratificante, receber esse apoio e confiança. Foi uma honra caminhar com Junior Sousa. Nosso trabalho mostrou que existe um momento para a cidade.

Heloísa Frois (Cidadania): Parabéns a família Tápia pelos 25 anos da academia Podium, uma academia que não preza somente pela vaidade das pessoas, mas pelo bem-estar dos frequentadores. No dia 4 de outubro, dia dos animais, estendo meus cumprimentos a Maria Paula que reinaugurou sua clínica. E infelizmente as obras da Castelo Branco, de pavimentação asfáltica, continuam paradas pela quarta vez e foi assinado um aditivo no valor de R$ 173 mil. O que está acontecendo?

Sílvia Regina (PSC): Com muita felicidade venho dizer que o candidato que apoiei, Euclides Petterson, venceu. Sete Lagoas não ficará sem representante. Não é porque não apoiei ninguém da cidade que vamos ficar sem recursos. Vou fazer valer a pena todos os votos. Parabéns a todos que se candidataram e que foram às urnas. Vou fazer questão de estampar na cidade toda verba que conseguir.

Caio Valace (Podemos): Trago um sentimento de muita preocupação com o futuro dessa cidade. Poderíamos ter saído da eleição com uma representação em Brasília que é tão necessária. Nos últimos dez anos não temos representante e precisamos abrir as portas dos ministérios. Brasília ficou longe da gente de novo. Nos resta agora ir de pires na mão atrás de outros deputados para nos salvar em momentos difíceis.

Ivson Gomes (Cidadania): O prefeito gravou vídeo em 15 de setembro falando em celeridade, mas, hoje, 4 de outubro, ainda nada (sobre projeto para agentes de saúde). Cadê o projeto ou instrumento jurídico legal que para que as pessoas possam receber, estamos aguardando. Os agentes estão sem receber o valor retroativo. Alguns tiveram que morar de favor. Tenho certeza que vários vereadores receberam o que recebo. Não bastasse a prova de título que não ocorreu, depois de anos de entrega estão passando por isso.

Pr. Alcides (PP): Em fevereiro de 2022 foi aprovado Requerimento de minha autoria pedindo informações sobre exames de neoplasia maligna. Se estão sendo realizados dentro do prazo e pedi detalhamento relacionado a quantidade de pacientes em espera. Em 30 de setembro recebemos a reposta da secretaria de forma evasiva. Não foi informado se os exames necessários estão acontecendo dentro do prazo de 30 dias.

Ascom/ Câmara Municipal