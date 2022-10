Teste de integridade é concluído com sucesso em Minas Gerais

Foram 33 urnas submetidas a essa auditoria

Em Minas Gerais, 33 urnas foram submetidas ao teste de integridade no 1º turno das Eleições 2022, sendo seis delas em um projeto piloto com o uso de biometria na liberação das urnas para digitação dos votos. Esse projeto piloto aconteceu no Colégio Loyola, em Belo Horizonte, e teve a participação de 207 eleitoras e eleitores, que fizeram o reconhecimento da biometria nas urnas da auditoria.

As demais 27 urnas do teste de integridade estavam em dois ambientes, nos bairros Lourdes e Santo Agostinho, também na capital mineira. Em todas as urnas eletrônicas submetidas ao teste de integridade, o boletim de urna da votação eletrônica coincidiu com o resultado das cédulas de papel que haviam sido preenchidas por representantes de entidades fiscalizadoras. O que atesta, mais uma vez, a confiabilidade do sistema eletrônico de votação.

Assista à reportagem em vídeo sobre o teste de integridade no 1º turno das eleições em Minas.

Teste de autenticidade

Outras dez seções eleitorais de Minas Gerais tiveram suas urnas eletrônicas submetidas ao teste de autenticidade dos sistemas. Essa auditoria foi realizada nas próprias seções eleitorais, antes da emissão da zerésima.

No teste de autenticidade, é emitido um relatório contendo os hashes (resumos digitais) e assinaturas dos programas instalados na urna. Essas informações podem ser conferidas com as que estão disponíveis no site do TSE, para checagem se são os mesmos sistemas assinados na cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais.

As urnas submetidas às duas auditorias foram definidas em audiência pública realizada pelo TRE no dia 1º de outubro, véspera da votação.

Com TRE