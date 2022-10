Senac, em parceria com a FUMEP, oferta novas turmas de cursos gratuitos em Sete Lagoas

São vagas nas áreas de comércio, saúde e informática

Com olhar sempre próximo ao mercado de trabalho, o Senac em Sete Lagoas e a FUMEP – Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante firmaram parceria para oferta de cursos gratuitos. O objetivo é, até o fim do ano, qualificar profissionais para as atividades do comércio de bens e serviços.

“As áreas de comércio e serviços são duas das maiores responsáveis pela criação de vagas de emprego no país atualmente, segundo dados do Caged. Com esse movimento, reconhecemos a importância dos negócios nos setores, possibilitando a presença em diferentes bairros da cidade com oferta de oportunidade de qualificação para pessoas que buscam a recolocação no mercado de trabalho”, explica a Consultora de Relacionamento do Senac em Sete Lagoas, Deycinara Fernandes.

São cursos nas áreas de comércio, saúde e informática: em outubro têm início Recepcionista e Informática Básica. Já em novembro estão programadas turmas de Cuidador de Idosos e Informática Básica. As aulas vão acontecer no o CRAMAM – Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo e na Escola Técnica de Sete Lagoas.

As vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade e são voltadas para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários mínimos. Para se matricular também é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência do expedido no máximo em três meses, comprovante de escolaridade e documento com número CPF do maior responsável, se menor de idade, além de ficar atento aos pré-requisitos de cada curso.

Mais informações sobre matrículas podem ser conferidas por meio da Central de Atendimento pelo Telefone/WhatsApp: (31) 3779-6200. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição.

Confira a programação completa:

Curso: Recepcionista

Início: 10/10/2022

Horário: 19h às 22h

Local de Realização: Cramam – Rua das Dálias, 483 – Montreal.

Pré-requisitos: Mínimo 15 anos e ensino fundamental II incompleto

Curso: Informática Básica

Início: 24/10

Horário: 13h às 16h

Local de Realização: Escola Técnica de Sete Lagoas – Av. Prefeito Alberto Moura, 1111 – Distrito Industrial.

Pré-requisitos: Mínimo de 14 anos e Ensino Fundamental I completo

Curso: Cuidador de Idosos

Início: 07/11/2022

Horário: 13h às 17h

Local de Realização: Cramam – Rua das Dálias, 483 – Montreal

Pré-Requisitos: Mínimo de 18 anos e Ensino fundamental completo

Curso: Informática Básica

Início: 07/11/2022

Horário: 08h às 12h

Local de Realização: Senac – Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Pré-requisitos: Mínimo de 14 anos e Ensino Fundamental I completo

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da beleza, gestão e comércio, informática, saúde e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho, Estética e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Cursos de Gratuitos do Senac em Sete Lagoas em parceria com CRAMAM

Cursos: Recepcionista, Informática Básica e Cuidador de Idosos

Inscrições e Mais Informações: Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena ou Telefone/Whatsapp: (31) 3779-6200.