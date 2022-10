Passeios diferentes para fazer com a galera

Vocês e seus amigos estão cansados dos mesmos passeios de sempre? Bares, boates e lanchonetes já não agradam mais? Confira aqui 8 dicas para surpreender a galera! A rotina cada vez mais agitada dificultou os passeios e os encontros com os amigos. Mas, esses momentos são divertidos e indispensáveis para nosso bem-estar. No entanto, algumas pessoas se encontram menos porque já estão cansadas da mesma programação de sempre. Barzinhos, boates, restaurantes e lanchonetes já são pontos marcados para reunir a galera e bater aquele papo. Mas, existem momentos que a galera já está entediada com os mesmos lugares. No entanto, sabemos que inovar nos passeios com o grupo de amigos não é uma tarefa tão fácil. Então, reunimos aqui 8 dicas imperdíveis de passeios diferentes que vão agradar todo tipo de galera. Confira!

Curtir uma piscina

Piscina é sinônimo de diversão e reunir os amigos para curtir um dia de sol ao redor dela é um dos programas preferidos da galera. Já pensou em incrementar o dia com um churrasco completo?

Para planejar este programa você precisa buscar bons produtos, como carnes, bebidas e sobremesas. Além disso, boias e brinquedos infláveis agradam crianças e adultos. Afinal, quem não gosta de deitar e relaxar no sol flutuando naquela boia gigante?

Vale organizar também uma playlist de músicas animadas e planejar alguns jogos e brincadeiras aquáticas, como:

Basquete de piscina;

Polo de piscina;

Aulas de mergulho;

Biribol;

Ketball;

Slackline.

No entanto, se não tiver ninguém entre os amigos com piscina, ainda assim, vocês podem aproveitar com day use, em clubes privativos ou hotéis. Ou seja, uma maneira de aproveitar a piscina sem precisar pagar a diária completa ou mensalidades.

Piquenique

Engana-se quem pensa que piquenique é um programa de criança. Muitos adultos se divertem e apreciam esse momento ao ar livre, aproveitando a natureza, esquecendo um pouco de tanta tecnologia que nos cerca. Desta forma, seja em parques públicos ou mesmo no quintal de casa, este pode ser um passeio diferente para fazer com a galera. Sem contar que, como o piquenique é de adultos, vocês podem incluir bebidas alcoólicas e coquetéis. Em relação à comida, uma tábua de frio costuma agradar a todos, além de ser bem prático de preparar. Assim como sanduíches, salgados assados, amendoim, cupcakes ou muffins ajudam a saciar a fome e combinam com diferentes tipos de drinks.

Teatro

O bom e velho teatro é sempre uma ótima opção. Muitas pessoas costumam ir sozinhas ou em casal, mas é um programa diferente para fazer com a galera. A dica é esperar uma peça bem legal estrear e juntar a galera para ir no dia da estreia. Apesar de simples, o programa rende boa risada e momentos de prazer. Sem contar que o teatro enriquece nossa cultura e sempre saímos aprendendo algo após uma apresentação. Assim, você une prazer, diversão e aprendizagem junto dos amigos.

Trilha

Se você e seus amigos moram em uma cidade grande, sabem que a sensação de fadiga se acumula com a rotina agitada. Contudo, uma boa trilha, seja de bicicleta ou a pé, pode renovar as energias do grupo e render um bom e diferente passeio. Aproveite o momento para aprender atividades simples como cozinhar usando poucos recursos e curtir a natureza sem o uso excessivo de celular e tecnologia. Deste modo, você e sua galera aproveitam mais intensamente o momento presente.

Pular de paraquedas

Aproveitem a energia da galera e resolvam inovar com um passeio muito diferente: pular de paraquedas em Boituva. Afinal, já dizia o famoso cineasta Baz Luhrmann: Faça todos os dias algo que te meta medo de verdade. E, convenhamos que saltar de paraquedas exige uma alta dose de coragem. Sem falar na experiência única que este tipo de passeio possibilita para a turma. Além disso, seu corpo recebe uma grande dose de adrenalina. A sensação de liberdade ao pular é indescritível e você e seus amigos ainda terão uma vista incrível para apreciar. Boituva apresenta belas paisagens, montanhas e praias. Sem dúvidas, a turma vai se emocionar com essa atividade tão radical.

Escape Room

A mais nova onda de entretenimento é o Escape Room. Para a galera que curte mistérios, esta é uma ótima opção de passeio. Basta reunir a turma toda para tentar escapar de uma das salas. Neste tipo de jogo, você e seus amigos são presos em salas temáticas e precisam encontrar pistas para conseguir escapar do local em um tempo estipulado. Assim, você e a sua turma se divertem em cenas de crimes, desvendando os segredos do lugar. Para esse tipo de passeio, basta escolher o local mais perto de toda a galera. Atualmente, muitas casas de entretenimento oferecem este tipo de jogo. No entanto, é mais fácil encontrar em cidades maiores ou capitais.

Jogar boliche

Jogar boliche é um dos programas mais populares de entretenimento para grupos de amigos. Existem muitos lugares que disponibilizam pistas com lanches e bebidas para completar o passeio. Nesse cenário, entender as regras do jogo é fácil. Mesmo quem nunca jogou, aprende rápido, já que basta jogar a bola e derrubar o máximo de pinos que conseguir. Em geral, muitas pessoas costumam reunir a galera para comemorar o aniversário nas pistas.

Karaokê

O Karaokê ainda garante muitas risadas, afinal, quem nega uma musiquinha com ele? Ainda mais se for daquelas bem antigas, como uma clássica do Sandy & Júnior ou Raça Negra. Sem contar os aperitivos e bons drinks para acompanhar este programa. Em geral, você encontra este aparelho em que você pode cantar por cima de uma música gravada, com utilização de um microfone, em clubes e bares. No final, você ainda recebe uma nota pela sua performance. O programa diverte e anima toda a turma. Este artigo foi útil para você? Então, nada de barzinho ou boate, conta para gente qual o passeio que sua turma escolheu e compartilhe este artigo para que mais pessoas se divirtam com esses passeios surpreendentes.

Com informações de SEO Marketing