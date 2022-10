Curiosidades sobre energia solar que você precisa conhecer 

Conheça curiosidades sobre a energia solar e veja como essa alternativa é ainda mais interessante e acessível do que parece.

Esse tipo de energia ainda é uma tecnologia que popularmente ainda não se entende o funcionamento, apesar de estar crescendo exponencialmente. Segundo as previsões da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSOLAR), o crescimento desse sistema será o maior em décadas.

No início do segundo semestre de 2022, isso já pode ser visto, pois houve aumento de 30% de gigawatts em relação ao segundo semestre do ano anterior. Esses números são impactantes em vários sentidos, por representar boa parte da população sendo beneficiada com as vantagens da energia solar, como a diminuição de até 95% dos custos com energia elétrica, ainda segundo a ABSOLAR. Ou porque também representa uma vantagem econômica bem significativa para o país, na arrecadação e movimentação de dinheiro, como na geração de empregos. Mas hoje, vamos apresentar outras curiosidades, aquelas que você precisa saber sobre o sistema de energia mais econômico de todos, e que é muito mais vantajoso e proveitoso do que você tem ideia.

Quer saber mais? Continue por aqui!

6 Curiosidades sobre a energia solar que vão te surpreender

Muito do que vamos explicar por aqui, a maioria das pessoas mais iniciantes no assunto de energia fotovoltaica talvez não saibam. Porém, todas são informações bem interessantes e que te farão ter outra visão sobre esse sistema de energia, dá só uma olhada:

Dura um pouco mais de duas décadas

Pois é! Elas duram entre 20 a 25 anos e esse fato desfaz o argumento de quem ainda não procurou uma empresa especializada com receio do alto custo. Isso porque, dependendo da forma de pagamento do seu projeto solar, os consumidores levam, em média, cinco anos para quitarem-no. Sendo assim, serão 20 anos usufruindo de um sistema de energia que reduzirá sua conta de luz em até 95%. Os anos podem até estar passando rápido, mas convenhamos, 20 anos são 20 anos. Vai dizer que não gostaria de passar todo esse tempo economizando (e muito)?

Tem benefícios até a noite

Apesar de as placas serem altamente tecnológicas, elas ainda não estão aptas para captarem energia durante à noite, já que dependem unicamente do sol para funcionarem perfeitamente. Mas, como os painéis solares são mais surpreendentes do que se imagina, caso a captação feita durante o dia não tenha sido gasta nesse dia, a energia adquirida pode ser usada no período da noite. Ou seja, ela não “trabalha” sem sol, mas sua serventia ainda é muito bem aproveitada em qualquer hora do dia, basta ter energia armazenada!

Tem baixíssima manutenção

Quantas vezes você não viu os profissionais da empresa de energia elétrica da sua cidade consertarem os postes de luz, ou nos piores casos, quantas vezes já presenciou momentos de falta de energia justo no momento que mais precisava? Isso é por conta da grande necessidade de manutenção da rede elétrica comum, que precisa de muita aparelhagem e cuidados para funcionar sem estabilidade. Com os painéis solares, isso não acontece, e você precisa de 1 a 2 manutenções por ano e a maioria das vezes será apenas uma manutenção preventiva, para limpar, por exemplo. Assim, não há muito com o que se preocupar após instalá-los.

Pode ser usada em qualquer lugar

Desde as grandes metrópoles, até o interior, regiões litorâneas ou cidades totalmente isoladas, todas elas têm um lugar para o sistema de energia solar. E não pense que em um local funciona melhor do que o outro, assim como o sinal do celular. O sistema funciona perfeitamente, não importa onde está instalado. E mais: casas, comércios, fazendas, salas comerciais, escolas… qualquer categoria de lugar pode ser beneficiado com esse sistema econômico de energia.

Dá para ser usada na residência inteira ou apenas em alguns aparelhos

As placas de energia solar são democráticas e você não precisa instalar a quantidade necessária para a casa inteira, caso não queira ou não esteja dentro do orçamento. Nesse caso, dá para instalar uma quantidade “x” para usar apenas nos eletrodomésticos que mais consomem energia (e dinheiro!). Somente no chuveiro elétrico, ar condicionado, etc. Desse jeito, não precisa desbancar uma grana muito alta, mas ainda, sim, economiza!

Funciona muito bem em todas as estações e não apenas no verão

Nós já citamos que esse tipo de energia funciona a partir da captação dos raios solares, porém, não pense que ela só é eficiente em dias de céu limpo e altas temperaturas. O tempo cinza e o frio do inverno são tão propícios quanto essas outras situações, inclusive os dias chuvosos, viu? Se o sol irá nascer amanhã, então amanhã é um dia perfeito para as suas placas solares!

A energia solar valoriza seu imóvel

Não acredita que irá conseguir aproveitar os 25 anos das suas placas de energia, pois pretende mudar de casa? Sem problema! Pois uma das vantagens é que o seu imóvel valerá muito mais por conta delas, chegando a 30% do valor regular. Caso seja do ramo de investimento de imóveis, instalá-las também é uma ótima opção para os negócios, que tal?

Curiosidade bônus: você pode controlar a sua própria energia usando o seu celular

Muitos consumidores podem ficar receosos quanto ao funcionamento do sistema de energia solar, mas atualmente, as melhores empresas que prestam esse serviço oferecem o monitoramento on-line. Isso quer dizer que você consegue verificar e controlar a quantidade de energia que o sistema está captando, quanto já tem armazenado, a potência dos aparelhos e tudo em tempo real. Com essa facilidade, você fica mais tranquilo e passa a confiar ainda mais no seu sistema. Já sabia de algumas dessas curiosidades sobre esse sistema de energia? Após saber, provavelmente agora a sua visão sobre ele é outra. Na verdade, era esse nosso objetivo!Afinal, a informação é poderosa, e com ela, você pode conhecer utilidades de sistemas que facilitarão a sua vida, e ainda irão economizar seu tão suado dinheiro, assim como a energia solar.

Com informações de SEO Marketing