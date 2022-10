Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário esportivo de outubro

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – divulgou o calendário esportivo para o mês de outubro, com vários eventos movimentando a cidade. O calendário de outubro é extremamente diversificado proporcionando atrações para vários públicos. Destaques para a Caravana do Lazer em vários bairros e a Feira de Artesanato especial de mês das crianças, uma ótima opção para presentes.

“Estamos fazendo o possível para atender a demanda da população em ações esportivas. A Secretaria está de portas abertas. O esporte nunca esteve tão movimentado”, destaca Fabrício Frederighi Fonseca, secretário adjunto de Esportes e Lazer. Confira abaixo a programação completa:

– Terça, 04/10:

14h, Reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer

– Quinta, 06/10:

19h, Batizado do grupo Abadá Capoeira com parceria da Associação Raio de Luz (Quadra da Arara, Orozimbo Macedo)

– Sábado, 08/10:

08h às 12h, etapa vôlei de praia do JESEL (Arena Impulso, Orla da Lagoa do Boa Vista)

08h às 16h, Projeto Movimenta Família “Projeto Movimentar em parceria com a Liga Eclética” (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

08h às 12h, Caravana do Lazer (Av. Padre Teodoro, ao lado do campo do Ajax, bairro Aeroporto)

– Domingo, 09/10:

09h, amistoso de basquete Sete Lagoas x Betim (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

08h às 12h, etapa atletismo do JESEL (pista de atletismo do Unifemm)

08h às 12h, Caravana do Lazer (Paróquia do Divino Espírito Santo, bairro Montreal)

– Quarta, 12/10:

08h às 12h, Caravana do Lazer (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

09h às 15h, 2º Campeonato de Pipas Gellak (Serra de Santa Helena) https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ prefeitura-e-gellak-realizam- 2o-campeonato-de-pipas-de- sete-lagoas-no-dia-12/69542

– Sexta e sábado, 14 e 15/10:

17h às 22h e 10h às 22h: Feira de Artesanato especial Mês das Crianças (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

– Domingo, 16/10:

07h aàs 10h30, Caminhada CDL Mulher (concentração na Praça da Feirinha, segue para a Prof. Abeylard, Vila Lobos, Lagoa do Cercadinho e volta para a Praça da Feirinha)

08h às 12h, Caravana do Lazer (ao lado da Capela de São Sebastião, Fazenda Velha)

08h às 12h, Caravana do Lazer (Praça Geni Raposo, bairro Santa Luzia)

08h às 16h, Final da Copa do Terrão (Campo do Veiga, ao lado da Fundação Zerrener, bairro São Francisco)

14h, Troca de Corda do Grupo de Capoeira Balanço Mineiro (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

– Quarta, 19/10:

09h às 16h, etapa futsal do JESEL (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

19h, Audiência Pública do Esporte “Projetos e Leis de Incentivo” (Plenário da Câmara Municipal)

– Quinta, 20/10:

08h às 12h, Caravana do Lazer (Escola Estadual Dr. Avelar, rua Campinas, bairro Canaã)

– Quinta a sábado, 20 a 22/10:

08h30 às 21h, II Bienal do Livro de Sete Lagoas (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

– Sexta a domingo, 21 a 23/10:

09h às 18h, Copa CAIC de Karatê (Ginásio Vinício Dias Avelar, bairro Nova Cidade)

– Domingo, 23/10:

09h às 16h, etapa futsal do JESEL (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino)

– Quinta, 27/10:

10h, Reunião da Comissão de Fiscalização de Equipamentos Esportivos

– Sábado, 29/10:

09h às 16h, etapa futsal do JESEL (Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino