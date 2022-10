Cultura divulga programação de eventos do mês de outubro em Sete Lagoas

Destaques são o 2º Campeonato de Pipas e a II Bienal do Livro, ambos com entrada franca

Mais um mês com uma grande variedade de atrações culturais em Sete Lagoas. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – por meio da Secretaria Adjunta de Cultura – divulga o calendário de eventos do mês de outubro, com atrações gratuitas e pagas, envolvendo teatro, stand up, música, dança, literatura, campeonato de pipas e manifestações religiosas. Confira e prestigie!

01/10 a 12/10 – Festa de São Francisco e Nossa Senhora Aparecida. Todos os dias às 19h.

Rua Itapuí e Itaperuna, bairro São Francisco. Gratuito.

07/10 – Paulo Araujo Show Stand Up, 18h.

Casa da Cultura. Ingressos pelo Sympla.

08/10 – Peça Infantil Baús de Trocas, 17h.

Casa da Cultura. R$ 20,00 na portaria, antecipado é R$ 15,00. Pix: (31) 99326-9455 com envio do comprovante para WhatsApp (31) 98231-1737.

08/10 e 09/10 – Festa da Guarda Feminina do Rosário de Nossa Senhora Aparecida, 07h às 00h.

Rua Doutor Luciano Soares Santana. Gratuito.

09/10 – Mostra de Dança e Corpo, 15h.

Casa da Cultura. Vendas pelo telefone (31) 98848-2429.

12/10 – Festa Dia Das Crianças – Projeto Social Ebenezer, 07h às 17h.

Praça Geraldo Lúcio, bairro Bela Vista II. Gratuito.

12/10 – 2º Campeonato de Pipas de Sete Lagoas, 09h às 15h.

Serra de Santa Helena. Entrada franca mediante doação de brinquedos. (Saiba mais https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ prefeitura-e-gellak-realizam- 2o-campeonato-de-pipas-de- sete-lagoas/69542)

15/10 – Buena Vista Soul Jazz & Blues Festival, 16h às 23h.

Parque Náutico Boa Vista. Gratuito.

22/10 – Espetáculo Stand Up “Chiquinha vem aí”, 19h às 22h.

Casa da Cultura. Vendas: Limão de Gravata.

21/10 e 22/10 – II Bienal do Livro de Sete Lagoas, 08h30 às 21h.

Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino. Gratuito.

28/10 – Peça “Sobre Dores e Glória”, 20h

Casa da Cultura – censura 16 anos.*

29/10 – Teatro “Nossa História”, 20h.

Casa da Cultura – censura 16 anos.*

31/10 – Projeto Arte Brasil, 19h.

Casa da Cultura – R$ 7,00.

* Assista às duas peças comprando o passaporte por R$ 30,00 antecipado ou cada peça por R$ 20,00 antecipado pelo pix: (31) 99326-9455 com envio de comprovante para (31) 98231-1737. Na Portaria R$ 25,00 cada dia.

“Queremos destacar a realização da II Bienal do Livro e convidar toda a população para prestigiar, participar, levar as crianças e curtir esse grande evento com a família! Aguardamos todos vocês com muita alegria”, convida a gerente de Cultura do Município, Priscila Horta.