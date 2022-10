Caged: Sete Lagoas teve segundo melhor saldo positivo do ano na geração de empregos formais em agosto

Fomos a cidade mineira entre 200 mil e 300 mil habitantes que mais gerou empregos formais no mês

O Caged (Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou, nesta quinta-feira, 29, que o Brasil criou 278,6 mil empregos formais em agosto. No acumulado do ano, o saldo do Caged é positivo em 1,8 milhão de vagas com carteira assinada. A informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Segundo o Caged Nacional, Sete Lagoas manteve saldo positivo na relação entre demissões e contratações em agosto de 2022 pelo sexto mês seguido. Foram 2.562 demissões e 3.129 admissões, um saldo positivo de 567 vagas preenchidas, segundo maior saldo do ano, perdendo apenas para abril, que teve 632 novas ocupações líquidas.

Nos últimos 12 meses (setembro de 2021 a agosto de 2022), o saldo também segue positivo. Foram 31.368 contratações e 27.971 desligamentos, um saldo positivo de 3.397 empregos (variação de +5,86%) na cidade. No acumulado do ano o saldo também segue positivo. De janeiro a agosto foram 21.608 admissões e 19.554 desligamentos, uma diferença positiva de 2.054 trabalhadores com carteira assinada no município (+3,46%).

Setores

O setor que mais contratou em agosto na cidade foi a indústria (+188 pessoas), seguido por serviços (+166), comércio (+121) e construção civil (+94). Já o setor agropecuário teve saldo negativo com 28 admissões e 30 demissões (saldo de -2). A indústria lidera também o total acumulado de contratações com 22.268 carteiras assinadas, seguida por serviços (22.242), comércio (13.218), construção civil (2.835) e agropecuária (772).

Em comparação a outros municípios mineiros com população semelhante, entre 200 mil e 300 mil habitantes, Sete Lagoas foi a que teve maior saldo positivo na geração de empregos formais em agosto. Divinópolis gerou 415 vagas líquidas, Governador Valadares contratou 311 novos profissionais, Ipatinga teve 202 carteiras assinadas e Lagoa Santa, 134. Os dados podem ser consultados em http://pdet.mte.gov.br/novo- caged

Empreendedorismo

O resultado do Caged tem impacto efetivo em outros setores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) como, por exemplo, nos atendimentos registrados pela Sala Mineira do Empreendedor. No período de janeiro a agosto de 2022, em média, foram abertas 95 novas empresas por mês. Somente em agosto foram 99 novos CNPJs criados no município.

Já o Sebrae local informou que, em janeiro, foram criados 213 cadastros de Microempreendedor Individual (MEI). Fevereiro gerou 164 inscrições. Março teve 204 cadastros. Abril contou com 146 novas inserções no sistema. Maio, 234 empreendedores individuais registrados, em junho, foram 170. Julho teve 145 formalizações e agosto fechou com 213 inscritos. No total, são 759 novas empresas com CNPJ e 1.489 microempreendedores individuais (MEIs) criados no município nos primeiros oito meses do ano.