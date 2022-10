América perde dupla de zaga titular para partida contra o Ceará no próximo sábado

Além da derrota para o Cuiabá, por 2 a 1, o América perdeu dois jogadores importantes para a próxima rodada. Os zagueiros Iago Maidana e Éder levaram o terceiro cartão amarelo na Arena Pantanal e terão que cumprir suspensão automática no confronto com o Ceará. O Coelho visita a equipe cearense no próximo sábado (1), às 15h, na Arena Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão.