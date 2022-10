Jogadores e torcedores se divertiram muito na festa; veja galeria de fotos

O atacante Rafa Silva disse que estava emocionado, e que nesta noite, estava tudo liberado, “Emocionante demais, agora tá curtindo essa festa com a galera aí é maravilhoso, arrepia, isso é legal demais ter o contato com torcedor, vamos curtir, hoje tá tudo liberado”.

O zagueiro Eduardo Brock, que estava no clube no ano passado, quando o Cruzeiro não conseguiu subir, também se emocionou ao chegar à Praça Sete. “Emoção demais, por tudo que a gente passou. É de comemorar mesmo, todo mundo tendo essa possibilidade, que noite maravilhosa. Começo a refletir tudo que passamos no ano, no ano passado, mérito de todo mundo que tá aqui”.

No fim do evento, os jogadores cruzeirenses desceram do trio para dançar e tirar fotos com os torcedores. Edu foi o mais aclamado e quem mais teve pedidos. O volante Machado também foi bem solicitado. A festa celebrou o retorno do Cruzeiro para a Série A do Brasileirão após três anos na Série B.