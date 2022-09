Eleições 2022: Confira as agendas dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta

Já o candidato ao governo de Minas Marcus Pestana (PSDB) se reúne no início da tarde com gestores do Minas Tênis Clube, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Depois, no Sion, concede entrevista para uma revista da capital. Posteriormente, concede outra entrevista, desta vez no Funcionários.

A assessoria do senador e candidato ao governo de Minas Carlos Viana (PL) faz campanha de rua em Santa Luzia e em Venda Nova na parte da manhã.

A candidata ao governo de Minas Lorene Figueiredo (PSOL) cumpre agenda de campanha em Belo Horizonte, em panfletagem com candidaturas do PSOL ao legislativo na Praça Sete, a partir das 17h.

Vanessa Portugal, candidata ao governo de Minas pelo PSTU, vai à Juiz de Fora onde faz panfletagem no calçadão e concede entrevistas pela manhã. Já durante a tarde se encontrará com correligionários do partido e apoiadores.

Indira Xavier (UP) participa do ato contra privatização do metrô na Praça da Estação, em Belo Horizonte, no final da tarde e, no início da noite, participa da assembleia do Sindicato dos Metroviários, também na Praça da Estação.

Renata Regina (PCB) faz panfletagem na estação Lagoinha, em Belo Horizonte, no início da manhã e depois na Estação Central. No final da tarde, faz panfletagem no terminal rodoviário de Sete Lagoas.

Lourdes Francisco (PCO) não divulgou agenda de campanha até a publicação do conteúdo.