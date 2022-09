Pestana visita Sete Lagoas e defende ações principalmente na área de saúde

O candidato a Governador de Minas Gerais pela Coligação “O Futuro em nossas mãos” – PSDB/Cidadania – 12 PDT, Marcus Pestana (PSDB) fez campanha, nesta quarta-feira (28/09), em Sete Lagoas.

O candidato cumpriu uma extensa agenda na cidade, além de dar entrevista aos veículos de comunicação local, ele deu destaque à área da saúde com visitas ao Hospital Nossa Senhora das Graças e ao Hospital Dr. Márcio Paulino, um dos seis hospitais regionais inacabados.

O candidato do PSDB, que foi secretário de saúde por duas gestões, é o responsável pelos grandes avanços na área de saúde, criando os principais programas do setor como Pró-Hosp, Farmácias de Minas, Mães de Minas, entre outros.

Em Sete Lagoas, Marcus Pestana encerrou a visita com um encontro com lideranças regionais e correligionários na Padaria Canaan, no bairro Jardim Arizona.

Em entrevista para a Rede Eldorado de Comunicação, o candidato Marcus Pestana avaliou a visita a Sete Lagoas. “É uma das 20 maiores cidades de Minas Gerais, na região central, referência em saúde e educação, além de ser um grande pólo industrial com indústrias como a Iveco, que foi implantada no governo do PSDB na gestão de Eduardo Azeredo. Foi a última viagem na campanha como homenagem a Eduardo Azeredo”, disse.

Ele ressaltou ainda diversas ações na área de saúde, quando esteve a frente da secretaria de estado da Saúde, como os recursos para a construção do Hospital Regional, recursos para o hospital Nossa Senhora das Graças, e várias outras. ” Minas merece muito mais, sinto que estou preparado, acredito numa virada e Sete Lagoas vai ser nossa inspiração”, disse

O candidato apontou ainda, que o maior desafio da saúde em Minas é a qualificação da Atenção Primária. “Temos 4.500 equipes espalhadas, mas a resolutividade está muito baixa e com isto lotam os hospitais, como vi hoje em Sete Lagoas, no hospital Nossa Senhora das Graças. Um dos projetos de sucesso foi o “Saúde em Casa”, que infelizmente não teve continuidade pelo atual governo. Temos seis hospitais regionais sem conclusão, inclusive o de Sete Lagoas”, finalizou.