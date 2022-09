Escola Técnica celebra parcerias e oferece cursos de Italiano e Informática para alunos e servidores

O curso de Italiano será ofertado para alunos e servidores via plataforma Google for Education – Classroom, com carga horária de um ano, podendo o aluno concluí-lo antecipadamente, conforme empenho e dedicação. “Agradeço à ETMSL pela parceria. Como ex-aluno, sou muito grato por esta instituição ter contribuído com minha formação, como cidadão e profissional. O curso permitirá que os alunos, além da excelente formação técnica, tenham conhecimento do idioma italiano, o que poderá facilitar no ingresso em uma das várias multinacionais italianas de nossa região”, comenta o professor Breno Abreu de Freitas, que iniciou sua carreira técnica na fábrica da Iveco, desenvolveu trabalhos em países como Itália, Venezuela e Espanha e atualmente é professor universitário e consultor.

Com relação ao curso de Informática, a iniciativa visa o ensino de informática básica aos alunos da ETMSL com 8 horas de curso, no laboratório de informática da Fisk Idiomas e, ao final, será emitido certificado de participação, desde que o aluno cumpra no mínimo 75% da frequência. Serão duas turmas mensais, com 10 alunos cada, com o objetivo de atender a 200 alunos ao longo de um ano. “Estamos muito felizes em receber os alunos da Escola Técnica em nossa escola e comprometidos para avançarmos cada dia mais na educação da população de Sete Lagoas e região”, avalia Wagner Cardoso Soares, representante da Fisk Sete Lagoas.

As parcerias chegam em um excelente momento da Escola Técnica e abrem novas possibilidades de ensino, o que está sendo motivo de comemoração. “A Escola Técnica, diante da velocidade das informações, devido à rapidez das inovações tecnológicas e à necessidade de aperfeiçoamento contínuo de mão de obra, comemora essa parceria, que proporcionará aos alunos a oportunidade de se qualificarem ainda mais para o mercado de trabalho”, ressalta Stefânia Moura Lima, vice-diretora da ETMSL.