Documento Digital: Aplicativo e-Título deve ser baixado até sábado

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o e-Título é o aplicativo mais baixado em lojas Android e iOS. Somente na última semana, o app ganhou mais de 2,5 milhões de usuários ativos. Já são mais de 30 milhões de eleitores com o sistema já ativado.

Publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral orienta o eleitorado a seguir regras de utilização e baixar ou atualizar o e-Título o quanto antes para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora. Isso porque, no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições, a emissão do e-Título estará suspensa e só voltará a ser liberada a partir do dia 3.

Em um eventual segundo turno,marcado para 30 de outubro, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, 29 de outubro.

Publicidade

Como utilizar o app

O e-Título substitui o documento em papel e pode ser utilizado como identificação, desde que atualizado e com foto. Por isso, é importante se organizar e não deixar tudo para a última hora.

Faça o download do e-Título no celular ou tablet. O aplicativo funciona nos sistemas Android e iOS e pode ser baixado na App Store e na Google Play.

Para utilizar o e-Título, o eleitor deve inserir o número do título ou do CPF, nome, nome da mãe e do pai e data de nascimento. Depois, é só seguir os passos indicados.

Biometria

O eleitor que já tenha feito o cadastramento biométrico (impressão digital, fotografia e assinatura) terá uma fotografia na sua versão do e-Título, facilitando a identificação na hora do voto. Caso contrário, deverá levar outro documento oficial com foto para se identificar ao mesário no dia da votação.