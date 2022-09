Nova Lei: Usuário do SUS terá acesso às suas datas de exames e outros dados a partir de março de 2023

Uma nova lei vai permitir que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) tenha acesso a diversos dados do seu interesse, como datas de consultas e pendências de vacinas, a partir de março de 2023.

A Lei 11.411/2022, de autoria do do vereador Cláudio do Mundo Novo (PSD), foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira (23/9) e entra em vigor nos próximos 180 dias.

“A partir do dia 23 de março de 2023, será obrigatória a disponibilização de diversos dados, como o nome, endereço e telefones atualizados do centro de saúde ao qual o cidadão está vinculado. Ele também terá acesso aos prontuários clínicos contendo diagnósticos e observações dos profissionais de saúde que o atenderam”, diz a PBH.