Torneio de Xadrez dos Jogos Estudantis de Sete Lagoas tem jogos de alto nível

Os Jogos Estudantis de Sete Lagoas (Jesel) 2022, coordenados pela Secretaria Adjunta de Esportes da Prefeitura, realizou no último sábado, 24, a etapa do Torneio de Xadrez, que envolveu alunos de várias escolas da cidade. Os desafios foram emocionantes, mostrando que o esporte está cada vez mais forte entre o público jovem.

O xadrez se caracteriza como esporte, pois tem caráter competitivo, possui regras fixas e está vinculado a Federações e Confederações. O torneio foi disputado pelo Sistema Suíço em cinco rodadas, quando os participantes disputam pontos corridos e o campeão é quem obtém a maior pontuação (confira a classificação abaixo). “Mais um esporte que apresentou alto nível dos atletas. Lembrando que os três primeiros colocados de cada módulo representarão Sete Lagoas nos Jogos Estudantis de Minas Gerais”, destaca Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

A etapa contou com apoio do Colégio Santa Maria Minas, que recebeu os atletas em suas instalações e a arbitragem foi de responsabilidade do professor Jeferson Lourenço. “Esse, com certeza, foi um melhores Jesel que tive o prazer de organizar. A maior participação de alunos que já tivemos até hoje. Sem falar que o nível de jogo melhorou muito. Dos quatro módulos, dois foram decididos somente na última rodada”, ressaltou o professor.

Todos os envolvidos nesta etapa do Jesel elogiaram a organização e principalmente a disciplina e concentração dos alunos. “Foram jogos de alto nível que deixaram a sensação de que o Xadrez estará cada vez mais forte em Sete Lagoas. Parabéns a todos os participantes”, ressaltou Renata Esteves, coordenadora do Jesel.

O professor Jeferson Lourenço ensina o Xadrez para esta nova geração e faz questão de agradecer pelo esporte ganhar espaço em um evento de tamanha projeção. “Agradeço à Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer de Sete Lagoas, em especial à Renata Esteves, pela estrutura do local, e ao Fabrício Fonseca pela visão, além também do Colégio Santa Maria Minas pelo apoio. Parabenizo a todos os alunos e professores participantes. Que possamos cada vez mais levar adiante esse esporte, ciência e arte que é o Xadrez”, comentou.