Copa Eldorado pode chegar a 18 inscritos nos próximos dias

A menos de dois meses do início da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville, um total de 16

equipes confirmaram presença na competição de maneira oficial. Outras duas já entraram em contato

com a Rádio Eldorado, demonstrando interesse em aderir à disputa.

Os times confirmados até o momento são os seguintes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro:

Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF

Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São

Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP

(Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), Funilândia, São Sebastião de

Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu e União do Morro / Garimpeiros (Bairros: Itapuã e

Santa Luzia). As agremiações já apalavradas, mas que ainda não estão oficializadas, são: Cachoeirense

(Cachoeira da Prata) e Sete de Setembro (Caetanópolis). Portanto, a competição poderá ter até 05

equipes de outras cidades, que não Sete Lagoas. As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

A proposta inicial é que, um mínimo de 16 e um máximo de 24 equipes participem da Copa. Sendo com

16 ou com 18 participantes, os times serão divididos em 04 ou em 05 chaves. A reunião que definirá

grupos e tabela de jogos vai acontecer na primeira quinzena de novembro, em data a ser definida pela

coordenação. No dia serão divulgadas várias novidades para esta edição especial do torneio.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e

demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil

para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado. Os outros detalhes e demais novidades

que estão sendo preparadas para a edição 30 da Copa Eldorado serão divulgados nos próximos dias.

Alguns importantes parceiros já foram definidos para esta edição especial:

Patrocinadores másters: Felt Elétrica e Telhas Granville

Patrocinador do “tempo e placar”: Oral Unic

Patrocinador dos comentários durante os jogos: Sicredi

A Rádio Eldorado, promotora da competição, contará com diversas empresas de comunicação parceiras

do torneio. Todos os jogos, como de costume, serão transmitidos pela emissora. Para esta temporada

haverá também a transmissão por aplicativos e plataformas digitais e o Site Sete Lagoas já confirmou a

participação nas transmissões via internet.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser

obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na

rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

por Álvaro Vilaça