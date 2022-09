Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta terça (27)

Copa Eldorado pode chegar a 18 inscritos nos próximos dias

A menos de dois meses do início da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville, um total de 16

equipes confirmaram presença na competição de maneira oficial. Outras duas já entraram em contato

com a Rádio Eldorado, demonstrando interesse em aderir à disputa.

Os times confirmados até o momento são os seguintes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro:

Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF

Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São

Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP

(Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), Funilândia, São Sebastião de

Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu e União do Morro / Garimpeiros (Bairros: Itapuã e

Santa Luzia). As agremiações já apalavradas, mas que ainda não estão oficializadas, são: Cachoeirense

(Cachoeira da Prata) e Sete de Setembro (Caetanópolis). Portanto, a competição poderá ter até 05

equipes de outras cidades, que não Sete Lagoas. As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

A proposta inicial é que, um mínimo de 16 e um máximo de 24 equipes participem da Copa. Sendo com

16 ou com 18 participantes, os times serão divididos em 04 ou em 05 chaves. A reunião que definirá

grupos e tabela de jogos vai acontecer na primeira quinzena de novembro, em data a ser definida pela

coordenação. No dia serão divulgadas várias novidades para esta edição especial do torneio.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e

demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil

para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado. Os outros detalhes e demais novidades

que estão sendo preparadas para a edição 30 da Copa Eldorado serão divulgados nos próximos dias.

Alguns importantes parceiros já foram definidos para esta edição especial:

Patrocinadores másters: Felt Elétrica e Telhas Granville

Patrocinador do “tempo e placar”: Oral Unic

Patrocinador dos comentários durante os jogos: Sicredi

A Rádio Eldorado, promotora da competição, contará com diversas empresas de comunicação parceiras

do torneio. Todos os jogos, como de costume, serão transmitidos pela emissora. Para esta temporada

haverá também a transmissão por aplicativos e plataformas digitais e o Site Sete Lagoas já confirmou a

participação nas transmissões via internet.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser

obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na

rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

1º Tempo

Será? O Atlético agitou seus torcedores após mais um capítulo da SAF ter sido divulgado na imprensa

brasileira ao longo desta semana. Ainda em tempos de ajustar os detalhes para o acordo e sem

nenhuma manifestação oficial, a equipe passou a ser especulada como alvo de Nasser Al-Khelaifi, que é

o dono e presidente do PSG.

De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, o dirigente estaria de olho no

futuro do Galo para tentar comprar a SAF assim que for possível. Segundo o que foi veiculado, os

investidores do Atlético não negaram a possibilidade quando questionados e optaram pelo silêncio para

não criar expectativas. Outras empresas negociam com o clube atualmente, sendo uma delas, a mais

conhecida, a Fenway Sports Group, que é atualmente dona do Liverpool, um dos clubes mais poderosos

da Inglaterra e da Europa.

O valor pedido por 50% das ações do futebol do Atlético estão na casa do R$ 1 bilhão e tornaria o clube

mineiro em uma potência financeira ainda maior do que é hoje e sem a dependência de investidores,

como no caso dos 4 R’s. No final do ano passado, em entrevista, o presidente do Atlético falou

abertamente sobre o assunto e confirmou a intenção da transformação para SAF.

O prazo estipulado também é ousado e próximo de acontecer, ainda em 2022, no final do ano. Apesar

de ter cautela e não estar com pressa, a diretoria vinha estudando a possibilidade da SAF e também

vasculhava o mercado atrás de um investidor. Ao que tudo indica, 2023 parece que será um ano

daqueles. A confirmar!

2º Tempo

Os amistosos do Brasil se encerraram, e agora a expectativa é saber a lista de jogadores que irão ao

Catar. As vitórias sobre Gana (3 x 0) e Tunísia (5 x 1), ambas em território francês, deixaram uma boa

impressão e encheram o torcedor brasileiro de esperança na caminhada rumo ao hexacampeonato

mundial. A convocação da seleção para a Copa do Mundo está prevista para o dia 7 de novembro.

Na ocasião, Tite irá revelar os nomes dos 26 jogadores escolhidos para a Copa. Antes, porém, ele ainda

terá uma data a cumprir para afunilar a lista. No dia 21 de outubro, o técnico precisa enviar à Fifa uma

lista com 55 nomes.

Os 26 jogadores finais precisam necessariamente estar entre os 55 da pré-lista de Tite do dia 21 de

outubro. A lista prévia serve para preparar os clubes da cessão de seus atletas. Desta vez, com a Copa no

fim do ano, todos jogadores estarão liberados a partir de 13 de novembro. A apresentação é dia 14 de

novembro. O tempo de preparação será curto, em função do calendário do futebol europeu. No caso da

seleção brasileira, a apresentação será em Turim, na Itália, onde a equipe vai treinar e se hospedar

dentro do centro de treinamento da Juventus. De lá, a grupo segue direto para o Catar. A estreia no

Mundial está confirmada para o dia 24 de novembro, diante da Sérvia. Suíça e Camarões completam o

Grupo G. Os outros jogos do Brasil estão previstos para os dias 28 de novembro e 02 de dezembro.

HORÁRIOS DOS JOGOS – Com uma diferença de horário de seis horas para o Brasil, nas duas primeiras

rodadas do Mundial, os duelos serão em quatro horários, são eles: 7h, 10h, 13h e 16h (todos horários de

Brasília). A partir da 3ª rodada da primeira fase haverá redução na quantidade de horários dos jogos.

Veja e programe-se:

Terceira rodada: 12h e 16h

Oitavas de final: 12h e 16h

Quartas de final: 12h e 16h

Semifinais: 16h

Terceiro e quarto lugar (sábado, 17 de dezembro): 12h

Final (domingo, 18 de dezembro): 12h