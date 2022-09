Prefeitura de Sete Lagoas realiza eleição para gestores de mais de 50 escolas municipais

As eleições oficiais do Brasil serão no próximo domingo, mas em Sete Lagoas a democracia tomou conta das escolas municipais bem antes. A Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – realiza nesta terça-feira, 27, o processo eleitoral para eleger os responsáveis pelas dezenas de unidades dos ensinos Infantil e Fundamental para um mandato de dois anos.

A eleição foi aberta às 6h30 e o encerramento ocorreu às 17 horas. O voto era permitido para alunos acima de 14 anos devidamente matriculados, os pais dos alunos e os servidores das respectivas escolas. Cada escola conta com uma comissão organizadora própria, formada por membros do colegiado escolar. “Um processo extremamente democrático onde a comunidade escolar é responsável pela escolha. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio incondicional para o nosso projeto educacional”, comentou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira, durante visita à Escola Municipal Governador Milton Campos, no bairro Santa Luzia.

A gestão da educação municipal acredita que realizar esse tipo de processo depois de cinco anos é uma importante iniciativa em prol da qualidade do ensino. “Pensar na qualidade da educação implica diretamente em definir a qualidade da gestão. Esse processo histórico é um grande salto quando pensamos no ensino de nossas crianças, jovens e adultos”, define a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Veiga.

A eleição envolveu uma grande equipe dos segmentos de inspeção escolar, departamento pedagógico e representantes sindicais para garantir total lisura nos procedimentos. “Foram envolvidos servidores, o Sind-Ute e o resultado do processo de indicação será revelado ainda nesta terça-feira. Os novos gestores serão empossados no início do próximo ano letivo. Depois de muito trabalho nos sentimos gratificadas com o decorrer do processo”, destacou Aline Miranda, presidente da Comissão Eleitoral.

A equipe da Educação acompanhou o processo nas escolas e uma delas foi a Governador Milton Campos, onde mães de alunos fizeram questão de participar deste momento que consideram de grande importância. “Considero esse tipo processo necessário que nos dar a oportunidade de escolher quem vai gerir a escola, uma segunda casa de nossos filhos”, comentou Regilene Pinto da Silva, mãe do aluno Theo, de 4 anos. “Um importante passo para uma gestão democrática. Uma oportunidade dos pais estarem mais presentes e caminharem junto da escola. A junção entre pais e escola é importante para o sucesso de nossos filhos”, completou Mariane Pontelo, mãe do aluno Ravi de 2 anos e meio.

Quem deixa o cargo sente a sensação de dever cumprido, faz agradecimentos e deseja uma ótima gestão para os vencedores da eleição. “Fui gestora dessa escola desde 2017 e vou entregar o cargo com muito carinho para a próxima diretora. Agradeço a toda equipe da Secretaria de Educação por meio de nossa secretária Roselene e ao prefeito Duílio de Castro por todo apoio ao nosso trabalho”, disse Ana Cristina Soares, atual diretora da escola Governador Milton Campos.

Além de priorizar o processo democrático, a Prefeitura promoveu o aumento da gratificação a diretores e vice-diretores escolares em janeiro de 2020 e, em julho de 2021, a hora-atividade e o novo piso salarial dos professores municipais, além da promoção de diversas capacitações junto ao corpo docente do Município.