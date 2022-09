Primavera/Verão 2023: acompanhando a Milão Fashion Week, Priscila Miguel revela as principais tendências para a estação

Penteados mais ousados, muita cor e maquiagem glow. Após temporada de viagens pela Europa, a especialista em beleza conta suas principais apostas sobre o que vai bombar no Brasil.

Os dias mais floridos do ano chegaram e com eles, as cores e novas tendências invadem as ruas e as redes sociais. Em temporada de viagens pela Europa e curtindo a Milão Fashion Week, a especialista de moda e beleza Priscila Miguel, vem mostrando aos seus seguidores o que já está bombando para essa primavera e revela suas apostas para a temporada no Brasil: “Sou suspeita porque amo as cores, mas os tons de verde, rosa e azul vem com tudo”.

Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e um passaporte ultra carimbado, a dona do projeto “Parada de beleza” uniu o que tem visto nas passarelas pelo mundo a cultura e altas temperaturas do país e conta o que vem por aí. Confira:

Cores de primavera

As cores vibrantes e tendências como o color block sempre voltam com tudo nas estações mais quentes, mas segundo Priscila, os hits dessa vez serão específicos: verde, rosa e azul. Mas nem só de intensidade viverá a primavera. A influencer mostrou que tons opacos e pastéis também estarão em alta. O importante é investir nas cores que estarão em evidência de acordo com a paleta ideal para cada um.

Equilíbrio

Para os mais discretos que querem investir nas cores, vale equilibrar com tons neutros, como o nude e o bege, dando um super destaque a uma única peça colorida. Trazendo fluidez e leveza, a transparência também pode dar ares estilosos ao look, com uma peça vibrante por baixo de tules ou outros tecidos transparentes em cor neutra.

Do escritório para as férias

Cortes em alfaiataria nunca saem de moda e vieram com toda força nessa estação. A modelagem clássica se sai bem em qualquer situação, seja no escritório ou em um resort, e é item essencial no guarda-roupas. Tecidos como o linho deixam as peças mais suaves e versáteis.

Cabelos exuberantes

Toda criatividade é pouca na hora de fazer as madeixas. Rabos de cavalo altos e bem estruturados são uma grande aposta, como o usado por Priscila para o desfile da italiana Fendi. A influencer revelou que usou um aplique próprio para dar volume e comprimento ao penteado, e que tal adereço é super válido até para quem tem cabelos volumosos.

‘Acordei bonita’

A tendência “Glazed Donut Skin”, ditada por Hailey Bieber, segue em alta. O visual que começa antes da maquiagem, com um skincare impecável, implica em todo o frescor que a primavera merece. Manter os cuidados com a pele em dia é o primeiro passo. Produtos cremosos intensificam ainda mais a aparência açucarada e quase molhada da pele. Para quem tem problemas com a oleosidade, o truque dos pontos chave ainda vale: iluminar bem partes estratégicas, como ossinho do nariz, bochechas acima do blush, arco do cupido e abaixo das sobrancelhas.

Saiba mais sobre Priscila Miguel

Paulistana, Priscila Miguel (@bypriscilamiguel) sempre se identificou com o universo da beleza. Ex-dona de salões de beleza em São Paulo, há cinco anos a influencer decidiu vender sua empresa para investir nas redes sociais. Hoje, com mais de 200 mil seguidores, Priscila desenvolve o projeto #ParadaDeBeleza, onde viaja o Brasil e o mundo mostrando as técnicas e produtos de cuidados pessoais mais usados, os salões mais famosos e tudo que envolve o tema, com o objetivo principal de incentivar o amor-próprio em cada mulher.

“Eu amo tudo que envolve beleza, adoro uma pele bem cuidada, adoro falar das minhas experiências que deram ou que não deram certo. Eu amo conhecer tudo que tem de novo quando o assunto é beleza”, afirma.

