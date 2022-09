Prefeito Duílio de Castro fala sobre edital para conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas

O Governador Romeu Zema (Novo) anunciou que foi publicado o edital para a conclusão do Hospital Regional de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. As obras tiveram início em 2010 e foram paralisadas em 2015, com cerca de 55% de conclusão. O comunicado foi feito em uma rede social de Zema, que criticou o antigo Governador, Fernando Pimetel (PT).

“O dia começou com boa notícia pra região metropolitana de BH. Foi publicado o edital para conclusão do Hospital Regional de Sete Lagoas, que foi abandonado pelo governo PT-Pimentel. Pra bagunçar é rápido, mas consertar dá trabalho e leva tempo. Nós seguimos trabalhando”, publicou Zema.

O edital foi publicado no Diário do Executivo nesta terça-feira (27). O texto indica a contratação dos serviços, “como a elaboração de projetos básicos e executivos, e demais serviços conexos necessários para à conclusão e operação do hospital, unidade integrante da Secretaria de Estado de Saúde”.

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, visitaram as obras da unidade de saúde na manhã de hoje e deram a boa notícia. O edital e as composições de custos unitários estarão disponíveis no site do DER-MG (www.der.mg.gov.br) a partir desta quarta-feira, 28 de setembro, e a entrega dos envelopes das empresas interessadas será feita no dia 25 de outubro, na sede do DER. Ainda segundo o edital, visitas técnicas das empresas interessadas ocorrerão nos dias 7 e 10 de outubro. VEJA VÍDEO:

Em junho deste ano, Zema anunciou a intenção da licitação das obras paralisadas de hospitais regionais em todo o Estado para o segundo semestre deste ano. O comunicado foi feito durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o processo licitatório contempla os hospitais regionais de Teófilo Otoni, Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas, Divinópolis e Juiz de Fora.

Na ocasião, o Governador disse que os recursos para a conclusão das obras já estavam “carimbados”. “Esses hospitais só não tiveram ainda as obras iniciadas devido a questões jurídicas, burocráticas no Estado. Muitas Câmaras Municipais tiveram que votar a estadualização dessas obras, que ficaram paradas por anos. Tivemos ainda que enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei alterando esse processo”, justificou Zema na ocasião.

