Projeto Via Liberdade: Prefeitura e Circuito das Grutas se reúnem com subsecretário de Turismo de MG

Atendendo a um convite da Instância de Governança Regional Circuito Turístico das Grutas, o prefeito Duilio de Castro e os secretários municipais de Turismo e Cultura das cidades de São José da Lapa, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Cordisburgo e Jequitibá e seus assessores municipais participaram de uma reunião de alinhamento com o subsecretário de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), Sérgio de Paula, na manhã desta segunda-feira, 26 de setembro, na sala de reuniões da CDL Sete Lagoas.

Na oportunidade, foram apresentadas as expectativas dos municípios quanto ao fortalecimento do turismo regional e a importância de se pensar em uma política pública voltada para a interlocução do turismo com as áreas de cultura, meio ambiente, esportes e educação. “Somos parceiros dos municípios, do Circuito das Grutas e da iniciativa privada para alavancar o turismo não só de Sete Lagoas, mas de toda a região. Temos muitas belezas naturais, como nossas grutas, lagoas, a Serra de Santa Helena e, em breve, teremos um novo Parque da Cascata”, afirmou o prefeito Duílio de Castro.

O Circuito das Grutas repassou às mãos do subsecretário ofício encaminhado à secretária adjunta Milena Pedrosa reforçando a importância do apoio da Secult-MG na efetivação do Projeto de Sinalização Turística Regional em apoio ao Projeto Via Liberdade, considerado o maior programa de sinalização turística da América Latina. “A rota ligará 309 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, interligando as belezas históricas, culturais, artísticas e turísticas entre os quatro territórios, a maior parte deles passando pela BR-040”, lembra o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sete Lagoas, Edmundo Diniz. Este foi o primeiro encontro, de outras agendas, que ainda serão realizados com o subsecretário para ampliar o fomento do turismo no território.