Gellak e Prefeitura realizam 2º Campeonato de Pipas de Sete Lagoas

Evento vai reunir pais e filhos em uma divertida e deliciosa competição na Serra de Santa Helena

Um momento de descontração entre pais e filhos em meio à natureza e com muito picolé. Essa é a proposta do 2º Campeonato Gellak de Pipas de Sete Lagoas, evento realizado pela Gellak em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas que volta a colorir os céus da cidade. O evento tem data marcada para o dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, uma quarta-feira, de 09h às 15h, no alto da Serra de Santa Helena.

Além do campeonato de pipas, o evento promete muita diversão para as crianças com brinquedos, animadores, oficina de pipas, pintura facial, aferição de pressão, guloseimas e música. Entre as finalidades da iniciativa estão o alerta ao não uso de linha cortante (cerol), incentivar a criação de pipas e despertar o lado infantil do participante, despertar a consciência ecológica partindo de uma reflexão sobre a importância do uso de materiais adequados na criação das pipas, bem como esclarecer aos participantes sobre os locais apropriados para a atividade e, principalmente, integrar a família, pais e filhos, em uma atividade recreativa com momentos de alegria e descontração junto à natureza, contribuindo com o lado social da cidade.

Isso porque, para as inscrições, pede-se a doação de um brinquedo em boas condições. As doações serão, depois, entregues a alguma entidade que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social em Sete Lagoas. “O 1º Campeonato de Pipas Gellak, realizado em 2018, arrecadou mais de 200 brinquedos e a expectativa para esta segunda edição é arrecadar ainda mais”, diz Vagnaldo Geraldo Fonseca, proprietário da Gellak.

A competição é voltada para crianças e adolescentnes de 5 a 16 anos de idade, sendo obrigatória a presença de um responsável. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site www.gellak.com.br até o dia 10 de outubro e os brinquedos serão arrecadados no dia do evento. São três categorias: 5 a 8 anos, 9 a 12 anos e 13 a 16 anos, e três modalidades: maior pipa, pipa mais criativa e pipa mais engenhosa. Entre os prêmios, estão mochila térmica da Gellak cheia de sorvetes, picolés, creme de açaí, pão de queijo, boné e copo Gellak; kits de produtos Gellak com sorvetes e picolés, e vouchers no valor de R$ 30,00 a serem gastos na sorveteria Gellak + do centro. Participe e traga sua família!

SERVIÇO:

2º Campeonato de Pipas Gellak

Realização: Gellak e Prefeitura de Sete Lagoas

Data: 12 de outubro, 09h às 15h

Local: Serra de Santa Helena

Informações e inscrições: https://gellak.com.br/ campeonato-gellak-de-pipas-2/