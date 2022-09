Prefeitura e OAB promovem Seminário de Enfrentamento à Violência contra a Mulher

“Direito à Saúde”. Com esse tema a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde -, a Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da OAB Minas Gerais e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher realizam o Seminário de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no dia 6 de outubro, de 13h às 17h, no auditório da Faculdade Atenas (Av. Pref. Alberto Moura, ao lado da Bombril). O evento tem entrada franca mediante inscrição online.

Durante o evento serão abordados temas como a criação da Secretaria Municipal da Mulher, sensibilização às causas das mulheres, mutirão de mamografias (Outubro Rosa), atendimento de saúde aos finais de semana, desburocratização para exames, violência doméstica e sexual, violência contra as mulheres pretas, Lei Maria da Penha, aplicação da lei às mulheres trans e no âmbito da relação homoafetiva, importância do nome social, canais de denúncia, estupro e perseguição, Lei do Minuto Seguinte, Aborto Legal, o papel da Delegacia da Mulher, acolhimento e atendimento em unidades de saúde de referência, sigilo dos profissionais no atendimento às vítimas, entre outras pautas.

De acordo com levantamento feito pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direito da Mulher, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil solicitou ao Judiciário 514 Medidas Protetivas de mulheres que buscaram respaldo legal do Estado contra seus agressores. De acordo com o Diagnóstico da violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado de Minas, no primeiro semestre de 2021 a 19ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) de Sete Lagoas registrou 1.831 casos de violência.

“O cenário brasileiro não é favorável às mulheres no que se refere a inúmeros tipos de violência e, neste sentido, destaca-se o alto índice em âmbito doméstico. São as mulheres ainda que lideram o ranking de vítimas em crimes de estupro e feminicídio. Por isso, falar sobre o direito e a saúde para as mulheres vítimas de violência em Sete Lagoas é mais do que essencial”, argumenta a advogada Karine Araújo Ribeiro, uma das organizadoras do evento.

De acordo com ela, a média de casos na cidade está acima da média geral. “Importante ressaltar que muitos casos ainda são subnotificados, ou seja, não chegam ao conhecimento das autoridades competentes por diversas razões, dentre elas, desconhecimento dos caminhos a percorrer por parte das próprias vítimas”, explica. Diante dessa triste realidade, é fundamental que o Município, por meio da Secretaria de Saúde, debata sobre o assunto e informe sobre os fluxos existentes.

Palestrantes: Karine Araújo Ribeiro, prefeito Duílio de Castro, secretário municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes, Fernanda Duarte, Isabela Pedersoli, Sanmella de Pinho, Caroline Freitas Vidigal, Amanda Pedrosa, Anna Cecília, equipe do Centro de Atenção Especializadaa (CEAE), equipe do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e equipe do Hospital Municipal.

Convidados: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Comissão de Segurança Pública OAB Sete Lagoas, Delegacia da Mulher, servidores municipais das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação, Associação da Mulher de Sete Lagoas, Grupo Empoderadas, Coletivo Feminista Várias Marias, Grupo Nós que Enlaçam, Conselho Tutelar e 2ª Vara Criminal.

Inscrições gratuitas (sujeito à lotação do espaço): http:// seminariomulhervitimadeviolenc ia.setelagoas.mg.gov.br/

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom