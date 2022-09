Prefeito Duílio de Castro participa da inauguração da 5ª agência do Sicoob Credisete em Sete Lagoas

A nova agência fica na rua Equador, 263, em uma importante área comercial do bairro Progresso

O Sicoob Credisete inaugurou, nesta segunda-feira, 26 de setembro, sua quinta agência em Sete Lagoas. A cooperativa de crédito genuinamente sete-lagoana é forte parceria da Prefeitura e o prefeito Duílio de Castro fez questão de prestigiar o evento que reuniu colaboradores, conselheiros, diretores, representantes da sociedade civil organizada e familiares do saudoso empresário Sr Antônio Pontes da Fonseca, o grande homenageado do dia, que dará nome à nova unidade da instituição.

A nova agência fica na rua Equador, 263, em uma importante área comercial do bairro Progresso. Este é o 12º Posto de Atendimento do Sicoob Credisete, que também está presente em Baldim, Capim Branco, Fortuna de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Prudente de Morais e Santana de Pirapama. “Agradeço ao Sicoob Credisete pelas grandes parcerias que fortalecem várias ações de governo. Esta é uma cooperativa destaque em iniciativas de responsabilidade social, apoiando várias entidades filantrópicas. É com muito alegria, que vejo essa instituição filha de nossa terra ampliando sua atuação e gerando emprego e renda”, comentou Duílio de Castro.

A agência vai levar soluções financeiras a uma importante região comercial de Sete Lagoas e sua inauguração se tornou a oportunidade de homenagear um grande incentivador do cooperativismo. “O Sicoob Credisete tem mais de 20 mil associados, 160 colaboradores, alcançou a marca de R$ 700 milhões em ativos e isso comprova sua solidez. É com grande satisfação que homenageamos um grande precursor do cooperativismo, agronegócio e empreendedorismo. Antônio Pontes Fonseca dedicou sua vida ao trabalho e a Sete Lagoas”, disse Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete. “Um homem que cumpriu sua missão com muito trabalho e dedicação, deixando um grande legado para nossa cidade”, completou Duílio de Castro.

Familiares de Sr.Antônio Pontes da Fonseca participaram da solenidade que foi tomada por um clima de grande emoção. Ao lado de Circele Pontes, viúva do homenageado, o filho Luiz Otávio Fernandino Fonseca fez agradecimentos por um ato que preserva a memória de um visionário do mundo empresarial. “Agradeço pela grande homenagem ao meu pai, que tanto fez por Sete Lagoas. Ele sempre foi uma pessoa muito positiva, que em todos os momentos pensou em ajudar as pessoas”, ressaltou Luiz Otávio.