Boletim Epidemiológico: Sete Lagoas registra queda de novos casos da Covid, nos últimos sete dias

Vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira (30)

Até o momento apenas 50% do público-alvo (crianças de 1 a 5 anos) foi vacinado em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 26 de setembro, a 42.299 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia, com mais 39 casos em sete dias. São 71 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (19 a menos que na semana passada) e 19.565 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 18 pessoas em isolamento domiciliar (nove a menos que na semana passada), 41.581 casos curados e 75.592 testes negativos. Sem óbitos registrados desde 30 de agosto, a cidade mantém 699 óbitos desde o início da pandemia. Não há internados em UTI hoje. Em enfermaria há dois internados, sendo um na Unimed e um no Hospital Nossa Senhora das Graças, ambos de Sete Lagoas. Um deles apresentou resultado positivo para Covid, enquanto o outro aguarda resultados de exames.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 38ª semana epidemiológica do ano apresentou 46 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, 16 a menos que na semana passada, que teve 62 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes caiu para 0,18 contaminados de 18 a 24 de setembro, foi de 0,25 de 4 a 17/09; de 0,42 de 28 de agosto a 3 de setembro; de 0,63 de 21 a 27/08; 0,79 de 14 a 20/08; de 0,91 de 7 a 13/08; e de 1,42 de 31 de julho a 6 de agosto. Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março foram dez, abril teve dois, maio não teve mortes por Covid, junho fechou com oito, julho foram seis registros, agosto foram cinco óbitos e setembro segue sem ocorrências.

Vacinação Covid

Segue a imunização contra a Covid em crianças de 4 anos de idade. Para esta idade a indicação é da vacina Coronavac e as doses são limitadas devido à baixa remessa enviada pelo Ministério da Saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS e CPF.

Também continuam disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também a 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos, nas mesmas 19 salas de vacinação. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas também nesses locais.

Meningo C

Segue a vacinação de trabalhadores da saúde com a vacina Meningo C a partir de 35 anos. Locais, de 08h às 16h30: ESF Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. Locais, de 08h às 18h30: UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: Identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. Profissionais da área com outras idades serão contemplados quando novas remessas do imunizante forem entregues.

Vacina BCG

A BCG continua sendo aplicada às segundas-feiras no CS Santo Antônio (Rua Dr. João Batista, 1.327, Santo Antônio, 3773-9147); terças-feiras no CS São João (Rua Wenceslau Braz, 470, São João, 3776-5454); quartas-feiras na UBS Belo Vale (Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale); quintas-feiras no CS Várzea (Rua João Reis, 83, São Geraldo, 3774-6464); e sextas-feiras na UBS N. S. das Graças (Rua Felipe Dos Santos, 1.331, N.S. das Graças, 3775-2925), de 09h às 15h. Público: recém-nascidos que ainda não receberam a BCG. Doses limitadas enquanto durarem os estoques.

Polio

Termina na próxima sexta-feira, 30 de setembro, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças a partir de 1 ano até 5 anos de idade. “A pólio foi erradicada no Brasil e a alta cobertura vacinal garante a manutenção dessa situação. Além, a atualização da situação vacinal aumenta a proteção evitando ocorrência de surtos e hospitalizações”, explica Guilherme Menezes, referência técnica em imunização da Secretaria Municipal de Saúde. O profissional, porém, lamenta que até o momento apenas 50% da cobertura vacinal foi concluída no município. “A meta do Ministério da Saúde é de 95% de crianças vacinadas, portanto, levem seus filhos para se imunizar contra a poliomielite”, reforça Menezes.

A vacina contra a pólio segue sendo aplicada de 8h às 16h30 nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; nas UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e nos Centros de Sáude Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. E de 08h às 18h30 nas UBS Luxemburgo, Cidade de Deus e Belo Vale. Devem ser apresentados o Cartão SUS e caderneta de vacinação.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.451 adultos e a 2ª dose em 178.680. Receberam 1ª dose da Janssen 5.951 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 16.322 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 10.597 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 120.481 pessoas e a 2ª dose de reforço em 41.697 pessoas. Ao todo, 560.179 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 23 de setembro. A 1ª dose foi aplicada em 85,6% da população e a 2ª dose em 77,6%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. O próximo boletim epidemiológico será divulgado na segunda-feira, dia 12 de setembro. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus