Projetos de Decreto Legislativo (PDL) dominam pauta dos vereadores para reunião Ordinária desta semana

São mais de uma centena os textos que estão na pauta dos vereadores para a Reunião Ordinária desta terça-feira (27). A grande maioria das propostas são de Projetos de Decreto Legislativo (PDL) que concedem Títulos de Cidadania Honorária ou Diplomas de Honra ao Mérito Legislativo para autoridades e pessoas que se destacam em áreas diversas no desenvolvimento do município.

Alguns destaques dos vereadores na pauta são os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 328/2022, 351/2022 e 364/2022. Heloísa Frois (Cidadania) assina o 328 que “institui no município de Sete Lagoas, o mês maio furta-cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna”.

É de Rodrigo Braga (PV) o PLO 351 que “cria no município de Sete Lagoas o “dia do ostomizado”. E o PLO 364 tem autoria do vereador Gilson Liboreiro (SD) e “institui a semana municipal do historiador no município de Sete Lagoas”. A pauta na íntegra pode ser acessada pelo link que segue.

Audiência Pública

Nesta segunda-feira (26), a partir das 18h, o Plenário do Legislativo será aberto para Audiência Pública do vereador Janderson Avelar (MDB). O parlamentar vai debater informações referentes a possível fechamento da escola da Cemig em Sete Lagoas.

Ascom/ Câmara Municipal