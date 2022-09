Seltur apresenta Plano de Negócios e Estratégias do Parque da Cascata

Pensar, dialogar e refletir sobre a utilidade, as expectativas e a logística de operação, atração de investimentos e melhoria de produtos e serviços a serem oferecidos na principal área verde do município. Esses foram os objetivos da apresentação do Plano de Negócios e Estratégias do Parque da Cascata, realizada na tarde desta quinta-feira, 22, no Centro de Apoio ao Turista (CAT JK).

Para realizar o diagnóstico atual, um grupo de trabalho composto por voluntários da cidade, representantes de entidades e do poder público municipal mapeou as principais potencialidades do local, sob a consultoria da empresa Esfera Consultoria Inteligência em Turismo, contratada pela Seltur, proprietária do parque, para a realização do estudo de viabilidade financeira. O projeto prevê a concessão pública do espaço à iniciativa privada e foi apresentado por André Jordani, da Esfera Consultoria.

De acordo com a presidente do Circuito das Grutas e uma das participantes do grupo de trabalho, Mariela França, contribuir para o projeto trouxe a consciência de que a Seltur tem extrema relevância para a cidade. “Ela tem capital misto, o que favorece a relação com a iniciativa privada, trazendo uma oportunidade de concessão do uso público dentro do parque. A Seltur vai fiscalizar as atividades, garantindo um serviço de qualidade ao turista e um lazer profissionalizado para a comunidade local. É o desenvolvimento local que transborda regionalmente, fazendo do Parque da Cascata uma oportunidade turística diferenciada no contexto do Circuito das Grutas”, ressaltou.

Segundo o administrador da Seltur, Nuno Valace, a iniciativa se dá com as melhores práticas sendo realizadas no mercado do turismo. “Lembramos que a concessão não é privatização. Todos os critérios serão analisados pela Seltur. Em breve teremos uma opção de turismo de qualidade para todos os sete-lagoanos e pessoas de outras cidades. Esse é o maior projeto turístico já realizado em Sete Lagoas”, afirmou.

“Temos uma cidade bonita, mas precisamos transformá-la em uma cidade turística. Por isso estamos revitalizando vários espaços públicos. Juntamente com a Serra de Santa Helena, que também será revitalizada, o Parque da Cascata é um dos principais pontos turísticos que temos. Por isso a importância desse plano estratégico que concede à iniciativa privada todo o investimento necessário para a reabertura do parque”, explicou o prefeito Duílio de Castro.

Propostas de uso

No primeiro ano da concessão estão previstas melhorias como reforma das instalações, bilheteria, espaço para a Guarda Municipal, implantação de um Centro de Apoio para Atividades de Aventura, um Centro de Educação Ambiental, salas de exposições, lanchonete e loja de souvenirs, além do manejo das trilhas e estacionamento. No segundo ano, são previstas atividades de contemplação da natureza, cultura e aventura, caminhadas e trilhas ecológicas, trekking, trilhas de moutain bike, rapel na cascata, observação de pássaros, eventos culturais e loja de artesanato. No terceiro ano, viveiro de mudas, restauração florestal de áreas degradadas, Bike Park, pista de Pump Track, locação de equipamentos e campismo.

Já a partir do quinto ano estão previstos um novo centro de visitantes, restaurante com vista para cidade, ampliação da loja de artesanato e centralização das atividades de aventura. A previsão é de que o edital para a apresentação do projeto básico será publicado ainda este ano. As empresas interessadas deverão apresentar, então, suas sugestões. Na sequência, será publicada a minuta de contratação, portaria ou termo de autorização junto à empresa vencedora do certame para o início dos trabalhos.

História

O Parque da Cascata foi criado em 1988, na gestão do ex-prefeito Marcelo Cecé, em uma parceria com a Embratur. As principais estruturas foram construídas naquela época. Porém, no início de 2014 o acesso do público foi impedido com a promessa de reforma no local, feita em 2017. No final de 2018 o espaço foi reaberto, porém, poucos meses depois foi fechado novamente. O local conta com trilhas, cascata, banheiros e algumas edificações. É o único parque municipal da cidade e, em conjunto com a Serra de Santa Helena, forma a principal área verde do município. Atualmente não possui condições que favoreçam uma experiência condizente com suas expectativas. Essa realidade, porém, está prestes a mudar por meio do plano estratégico apresentado esta semana pela Seltur. Em breve a população terá um novo e moderno Parque da Cascata.

Parque da Cascata é um dos principais pontos turísticos da região