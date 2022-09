Poste da CEMIG tomba e coloca em risco moradores de rua do Jardim Europa

Moradores da Rua Madri, no bairro Jardim Europa, estão correndo sério risco com a possibilidade de queda de um poste de rede de energia da CEMIG. A estrutura está totalmente comprometida e pode cair a qualquer momento.

O poste fica na altura no número 318 e está com rachaduras na parte de baixo. Com as fissuras, houve tombamento e, inclusive, a fiação já está sendo danificada. Vizinhos do local já entraram em contado com a Cemig, mas não conseguiram atendimento para esta ocorrência. “Não houve acidente no local, o poste simplesmente rachou e começou a tombar”, revela um dos moradores.

O SeteLagoas.com.br procurou a CEMIG para esclarecimentos sobre o problema na Rua Madri, até o momento não há esclarecimentos – a matéria será atualizada com informações posteriores da autarquia.

Com SeteLagoas.com.br