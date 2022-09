PM prende suspeito de estupro de vulnerável no Nova Cidade em Sete Lagoas

Após denúncia feita no telefone 181, militares compareceram na E. E. Antônio Francisco, onde em contato com a diretora a mesma informou que acabara de receber um e-mail do conselho tutelar solicitando informações sobre a aluna de 07 anos e estuda na 2 série. O conselho tutelar foi acionado e após tomar conhecimento e confirmar o fato, assumiu a guarda temporária e a levou para a base do conselho tutelar.

Em ato contínuo a guarnição deslocou para o para o endereço fornecido pela escola. Em contato com a mãe da criança que franqueou a entrada da guarnição quando relatou que o senhor L. C. P. L de 46 anos não aceita a separação e não quer deixar o imóvel que não tem emprego fixo e que possui arma que a ameaça constantemente de morte.

Foi encontrado na residência um simulacro de pistola, uma faca grande de lâmina afiada no criado mudo ao lado da casa. Durante o rastreamento o homem foi localizado na Av. Prefeito Alberto Moura onde foi encontrado com ele um canivete grande.

O mesmo foi preso e entregue junto ao material apreendido na Delegacia da Polícia Civil.

Redação com Polícia Militar