Operação Maria da Penha tem participação de vários órgãos institucionais de Sete Lagoas

Na manhã desta sexta feira 23 de setembro a primavera começou mais rosa com a presença de várias mulheres sendo Delegada de mulheres,a Secretária de Segurança da Mulher, Assistentes Sociais do CREAS, OAB, na presença de duas advogadas,a Associação de Mulheres de Sete Lagoas, junto e sob a coordenação da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica, acompanharam o lançamento das viaturas policiais na praça do CAT. A voz de comando da operação foi dada pelo Sargento Guimarães comandante da PPVD,onde os militares envolvidos embarcaram em várias viaturas policiais e saíram para cumprir diligências em prol da vida da mulher.

Foi montada uma pequena blitz educativa, onde foram distribuídos panfletos informativos, e uma integração com as demais representantes dos órgãos citados.

Juntos podemos fazer mais e melhor para protegermos as mulheres da nossa cidade.

Com Polícia Militar