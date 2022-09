Conheça 5 dicas para aumentar a produção de leite materno

Segundo dados do Ministério da Saúde, as taxas de aleitamento materno vêm crescendo no Brasil, embora ainda estejam abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O último estudo mostra que metade das crianças brasileiras foi amamentada por mais de 1 ano e 4 meses, e que 96,2% dos bebês foram amamentados alguma vez.

A OMS e o Ministério da Saúde recomendam manter o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, oferecendo só leite do peito até o sexto mês de vida. Nesse sentido, Danielly Souza, nutricionista do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, localizado próximo à Belém (PA), aponta para um dos desafios enfrentados pelas mães.

“A amamentação é uma nova fase, repleta de mudanças. Durante esse período, identificamos a produção de leite como uma das dificuldades das mães e, na maioria dos casos, a pega adequada e regular do bebê é o que facilita o aleitamento, já que o leite é produzido a partir desse estímulo”, explica Danielly.

Além da pega incorreta, a produção do leite materno também pode ser influenciada por outros fatores, como o uso de contraceptivos hormonais, medicamentos descongestionantes, baixa frequência de amamentação, parto prematuro, pressão alta induzida pela gravidez, cirurgia de mamas e ter diabetes com dependência de insulina.

A boa notícia é que a maioria das mulheres produz um terço de leite a mais do que seus bebês mamam, o que possibilita uma margem de manobra para reverter a baixa produção. Confira abaixo algumas formas de produzir mais leite materno.

1. Se possível, amamente após o parto: a primeira hora de vida é o momento em que o bebê está mais atento, por isso será mais fácil realizar a pega adequadamente.

2. Observe a pega: a posição ideal é com cabeça e corpo voltados para a mãe, que pode abrir a boca do bebê e levá-la ao seio, o bebê deve abocanhar a aréola toda.

3. Descanse: nem sempre é fácil descansar, mas o estresse influencia na amamentação. O ideal é que a mãe esteja tranquila e o ambiente seja confortável.

4. Massagem e compressas mornas ajudam: essa prática estimula a região, favorecendo a dilatação dos vasos sanguíneos e atividade das glândulas mamárias para o aleitamento.

5. Beba mais água: para que a mulher possa produzir mais leite, ela precisa repor o líquido que perde durante a amamentação. É recomendada a ingestão de três litros de água diariamente.

6. Bônus: Bicos atrapalham! O bebê ainda está aprendendo a sugar, e a chupeta, mamadeira e chuquinhas atrapalham esse processo. Quando ela é inserida, a criança pode não sugar adequadamente, e acabar machucando a mãe.

Diferentemente do que muita gente imagina, o peito não é estoque de leite, ele funciona como uma “fábrica” e produz conforme demanda do bebê, durante a sucção. “Apesar de existir meios para aumentar a produção de leite materno, é essencial que a mãe observe seu filho. Se ele suga bem, se tem bons sonos, se faz xixi e cocô diversas vezes ao dia, se está com peso dentro dos parâmetros e tem a urina clara, isso significa que a oferta do peito deve continuar. Caso contrário, é importante que a mãe busque ajuda médica”, orienta Yara Leite, enfermeira obstétrica do Hospital Bom Pastor, localizado em Guajará-Mirim (RO).

Comunicação – Pró-Saúde