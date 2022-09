Recordista de jogos no América-MG, Éder se destaca em bloqueios no Brasileirão

Éder é o segundo jogador mais utilizado por Vagner Mancini na temporada do América-MG, e o mais escalado como titular pelo treinador. Primordial para proteção do sistema defensivo, ele ocupa o Top 3 da lista de jogadores com que mais bloqueiam chutes no Brasileirão, feita pelo Espião Estatístico. O zagueiro divide o ranking com jogadores de Santos e Coritiba.

No ranking “Anjos da Guarda”, do Espião Estatístico, Éder realizou 25 bloqueios. Ele fica atrás de Luciano Castán (26), do Coritiba, e Eduardo Bauermann (32), do Santos.

A marca ajuda a explicar o porquê da titularidade de Éder no América. Depois de muitas críticas no ano para o sistema defensivo, ele é o pilar do setor que recuperou a boa fase em meio à sequência de nove jogos sem perder no Brasileirão. São apenas três gols sofridos no returno.