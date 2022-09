SAF do Cruzeiro reformula projeto digital e mira nova forma de receita com Fan Token

O Cruzeiro anunciará, nesta sexta-feira, um novo projeto digital. A ideia é ter mais uma receita nos cofres do clube, além de oferecer maior interação com seus torcedores. Trata-se do Cruzeiro Fan Token. É esperado que o projeto movimente cerca de R$ 6 milhões de reais até o fim do ano.

As vendas começarão no próximo mês. O projeto chegou a ser iniciado em 2021, mas com a chegada da SAF, o clube decidiu reavaliar a situação, optando pela reformulação do projeto.

O novo ativo digital do Cruzeiro pode ser ativado pela torcida de várias maneiras. Fidelização dos torcedores, ferramenta de engajamento digital, compras de itens exclusivos e produtos oficiais e licenciados do clube estão entre as possibilidades.

Lênin Franco (ao centro) chegou ao clube para ajudar no desenvolvimento da área de negócios — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro. Os detalhes serão explicados no evento de lançamento – que acontecerá em outubro. O clube e a empresa que desenvolveu o Cruzeiro Fan Token explicarão com detalhes quais serão as principais funções desse novo programa digital.

Quando lançado, em 2021, uma pré-venda dos tokens movimentou cerca de R$ 5 milhões de reais em alguns minutos. O torcedor poderá adquirir os ativos via PIX ou por meio de criptomoedas. Ainda está previsto o lançamento de um canal oficial para que o torcedor possa tirar dúvidas e também sugerir melhorias.